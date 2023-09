Miá Mello confessa que fazer 40 anos na pandemia foi brochante: "Perdi a oportunidade"

Em entrevista à CARAS Brasil, Miá Mello abriu o coração e falou sobre os sonhos que pretende realizar ao longo da carreira

A atriz Miá Mello (42) lamentou ter chegado na casa dos 40 anos enquanto estava reclusa, por conta da pandemia do COVID-19. Em entrevista à revista CARAS, a artista afirmou que o período impediu ela de viver dilemas pessoais que muitas pessoas enfrentam quando chegam na mesma idade.

"A pandemia ferrou meus 40 anos. Como assim eu perdi a oportunidade de saber se eu ficaria brava ou feliz com a nova fase? Foi brochante, muito chato. Depois, comecei a pensar que é uma idade de mudanças de corpo, mas, em contrapartida, me sinto abençoada geneticamente, acho meu corpo lindo. Me sinto muito bonita", declara.

A artista ainda completou dizendo que não tem sentido o peso da idade, pelo contrário, tem amado se ver uma mulher madura e cheia de personalidade. "Você faz análise, passa a dar menos importância a coisas banais, passa a ficar mais confortável na sua casa, que é você. Mas, claro, que eu tenho crise como mulher, como atriz", revela.

"Se pudesse ficar para sempre com essa carinha, seria maravilhoso! Sempre vai ter o fantasma da próxima década, no entanto, tento lidar com o tempo sempre da melhor forma possível", disse a mãe de Nina (12) e Antonio (6).

A comediante completou dizendo que tem vivido um momento de realizações, mas também sente que ainda tem grandes sonhos para realizar. "Tenho muita vontade de fazer personagens daqueles bem densos, com um mergulho na psiquê. O que eu mais amo é essa construção, poder desenhar a personalidade desse novo ser humano", disse.

Apesar de ser conhecida por interpretar papeis cômicos, ela conta que gostaria de explorar mais seu talento em projetos desafiadores: "Eu, como atriz, amo e gostaria de fazer todos os tipos de gênero. Amo fazer e consumir comédia. Mas, uma vez que você faz uma coisa, te colocam em uma caixa", frisa.

"O monólogo é um divisor de águas na minha carreira, tenho vontade de que todo mundo assista para ver o meu potencial. É muito legal como atriz ter essa peça na manga. Onde eu tiver espaço para fazer essa criação artesanal, eu vou ser feliz", finaliza.