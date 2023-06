Mariana Nunes reflete sobre seu lugar de referência na TV

Sucesso em Todas as Flores, Mariana Nunes celebra fase em sintonia com sua essência

Será que isso tem dedo da Zoé? É claro que não! O sucesso de Mariana Sousa Nunes (42) em Todas as Flores, novela do Globoplay, é fruto de anos de dedicação máxima. A atriz brilhou na pele de Judite, ganhou bordão que caiu na boca do povo nas ruas e nas redes sociais, e agora colhe os louros de mais uma empreitada de sucesso. “É surpreendente, meio inexplicável. Estou só fazendo um trabalho, mas está sendo visto por um monte de gente. Televisão te dá muita visibilidade”, pondera.

Com o fim das gravações da novela, Mari se dedica a projetos como a série Um Dia Qualquer (HBO Max) e o espetáculo Amor e Outras Revoluções, que estrela ao lado da namorada, Tati Villela (36), e volta aos palcos no segundo semestre. Em papo com CARAS direto do hotel JO&JOE, no Largo do Boticário, Rio, ela reflete sobre oportunidades.

– Já consegue mensurar o impacto da Judite na sua carreira?

– Não consigo. Outro dia, uma pessoa me pegou no braço no meio da rua, levei um susto! E ela só disse que amava o meu trabalho. Quando gravávamos, a gente pensava como iam receber uma novela no streaming, se iam maratonar. Eu não consigo degustar aos poucos, assistia a tudo de uma vez só! Ainda não tive a experiência de gravar uma obra aberta, acompanhar junto com o público. Teria me divertido mais!

– Como encara esse momento com todas as novelas da Globo com protagonistas negros?

– Acho incrível, mas já vem tarde. O mundo está caminhando para um lado que, ou você vai junto, ou você fica para trás. Mas ir junto dá trabalho, ir junto é ir para sempre. Ainda existe muito receio. Vamos ‘empretecer’ os pretos! Vamos ter atores retintos ocupando o lugar de protagonistas. Somos diversos, somos negros e temos nossas individualidades. Sempre podemos melhorar.

– Como vê a importância de se manifestar politicamente?

– Tenho me manifestado menos, mas não deixo de fazer. Respeito quem não faz, as pessoas são tão violentas... Nem tudo você precisa opinar. Acho importante, tenho noção de como sou vista como referência. Estou com 42 anos e achando lindo. Estou ficando mais espertinha e mais suave por dentro. É como se você tivesse mais autorização para ser quem você é. Aí você se coloca politicamente de forma inteira.

– Ser vista como exemplo é muito exaustivo?

– Eu me sinto totalmente fora do padrão, em todos os sentidos. Da forma como penso, me visto, me coloco. Eu não sou o que esperam que eu seja. Lamento! E se querem outra coisa, a expectativa é de vocês. Estou indo até onde dá para mim. Tenho noção do que represento, vejo e ouço coisas muito bonitas na rua. Mas não posso me responsabilizar por isso. Não posso querer que minha vida ou minha opinião tenha a condição de estar no politicamente correto. E eu erro demais!

– Essas expectativas afetam seu relacionamento com a Tati?

– As pessoas devem ver e pensar: duas mulheres negras, lindas, atrizes maravilhosas... E a gente é tudo isso mesmo! Mas somos pessoas normais. Tem que correr atrás. É saber pedir desculpas, apontar o que não te fez bem, saber ouvir. Amor não vem pronto. Essa ideia do amor romântico é muito caída. Príncipe encantado é mentira. Paixão não é amor, tem tempo contado.

– O que espera daqui para frente?

– Nunca vou parar de trabalhar. Me atraem os personagens que não são óbvios e lineares. Estou cansada de fazer esses personagens que, mesmo com suas complexidades, giram em torno da dor. São importantíssimos, políticos, mas a gente não é só isso. Quero trabalhos bons.

FOTO: CADU PILOTTO, BELEZA: EFEITO TAY/MILA VITTORINO, LOOKS: LORE, ACESSÓRIOS: PAOLA VILAS