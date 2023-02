Maria Cecília e Rodolfo celebram parceria: 'A gente se entende com o olhar'

Seja no palco ou em casa, Maria Cecília e Rodolfo celebram o amor com os filhos, Martín e Pedro, durante férias inesquecíveis

Uma parceria ímpar. Assim se traduz a relação de Maria Cecília (37) e Rodolfo (38). Há 15 anos brilhando nos palcos, 11 deles dividindo a rotina e os afazeres do lar, os sertanejos exaltam o valor do companheirismo. “Dividimos tudo e é muito tranquilo. Rodolfo até brinca dizendo que não saberíamos agir com outras pessoas, porque, desde que começamos a carreira, somos nós dois”, entrega a cantora, aos risos. “A gente se entende com o olhar, temos os mesmos sonhos e anseios, lutamos pelas mesmas coisas e priorizamos a nossa família. Acho que o nosso maior segredo é manter a admiração e o respeito um pelo outro”, completa Maria. Aliados a tais sentimentos, o amor e a sólida união ganharam ainda mais força com a chegada dos filhos, Pedro (5) e Martín (11 meses). “O bom é que estamos sempre juntos. Assim somos mais fortes”, declara Rodolfo.

– Além de parceiros de vida, vocês também compartilham o dia a dia profissional. Como é?

Rodolfo – Acho que requer um pouco mais de cuidado. É inevitável não falar de trabalho em casa, já que ficamos 24 horas juntos, porém tentamos não deixar que isso atrapalhe o nosso dia a dia e a nossa relação.

Maria Cecília – Tanto eu, quanto o Rodolfo só tivemos essa carreira, então, não sabemos como seria se fosse diferente. A gente se respeita muito. Mas confesso que pensar em música é muito mais fácil quando estamos na estrada. Em casa, os meninos demandam muito mais nossa atenção.

– Foi difícil encontrar o equilíbrio pessoal e profissional?

Maria Cecília – Acho que, por termos os mesmos objetivos em vários âmbitos, as coisas se tornam mais acessíveis, embora não fáceis. Temos o mesmo foco... A família sempre foi o nosso sonho e fazemos de tudo por ela.

Rodolfo – Não temos segredo. O que procuramos fazer sempre é respeitar o espaço e a individualidade de cada um.

– E quando não estão na estrada, trabalhando? Quais são as atividades em casa?

Rodolfo – Nosso tempo é cem por cento dedicado aos nossos filhos, tanto nos afazeres do dia a dia quanto no lazer. Levamos ao parquinho, à piscina, fazemos brincadeiras, vamos visitar os avós...

Maria Cecília – Tentamos ficar o máximo de tempo possível com eles. Até por isso não fazemos centenas de shows... É corrido, mas temos dado conta!

– Como estão divididas as funções entre vocês?

Maria Cecília – O Rodolfo faz tudo o que eu faço. Ele é um excelente pai, me ajuda em tudo, tudo mesmo!

Rodolfo – Nós dois fazemos o que precisa ser feito, seja dar banho, comida, levar para a escola, ao médico, brincar, passear... Sempre com o maior amor e prazer do mundo!

– Quais ensinamentos e quais valores buscam passar para o Pedro e o Martín?

Maria Cecília – A gente cria os filhos para o mundo, mas sabemos que a vida não é fácil e tentamos mostrar isso para eles. Tudo vem por meio de esforço e trabalho. O Pedro já nos questiona muito. Nós buscamos passar o valor das coisas e não o preço, afinal, no mundo da música, é fácil se deslumbrar...

Rodolfo – Os mesmos valores que nossos pais nos deram. Honestidade, respeito, amor à família... Sabemos que o mundo de hoje não é o mesmo de 30, 35 anos atrás, de quando nós éramos crianças. Então, procuramos sempre nos adaptar às situações que a vida nos impõe para poder encaminhar nossos filhos.

– Agora que o Pedro já entende melhor a profissão de vocês, ele se inspira, canta também?

Maria Cecília – Pedro é um menino muito especial, muito bonzinho. Às vezes, o levamos para os shows e ele já demonstra que vai ser um menino muito focado, seja no sonho que for. O deixamos livre para escolher. Apesar do convívio na música, percebemos que ele gosta de futebol. Então, o incentivamos de todas as formas.

– E o Martín? Mesmo sendo pequenininho, conseguem perceber algo da personalidade dele?

Maria Cecília – Os dois são calmos, mas o Martín, mesmo pequenininho, às vezes, já demonstra ter uma paciência curta igual à da mamãe! (risos)

– Vocês têm vontade de aumentar a família? Conversam sobre ter mais filhos?

Maria Cecília – Não pensamos. Até comentamos que é tão bom ter filhos, que devíamos ter tido o Pedro antes, para ter tempo para mais. Mas encerramos as atividades por aqui.

Rodolfo – Fechamos a fábrica!

– Atualmente, vocês estão mergulhados no repertório do álbum Duo’s. Como surgiu a ideia para esse novo trabalho?

Maria Cecília – Acho que tudo tem o tempo certo para acontecer... É como uma homenagem para aqueles que foram ídolos e inspirações para a gente e que vieram muito antes. Um projeto diferente, com músicas que fizeram parte da nossa vida, que estavam no nosso coração.

Rodolfo – Para escolher o repertório foi bastante fácil, pois são músicas de que gostamos e escutamos desde sempre.

– Em junho, vocês completam 15 anos de carreira. Estão planejando algo especial? Algum projeto para celebrar a data?

Maria Cecília – Desde que passou a pandemia começamos nossas comemorações. Voltamos para os palcos e nos apresentamos em lugares do País que não nos apresentávamos há muito tempo, com o lançamento do álbum Duo’s. Agora, planejamos fechar essas comemorações com um DVD ao vivo, com fãs, trazendo releituras de nossos sucessos, quem sabe com artistas da nova geração. Ainda não sabemos a data e o local, mas com certeza será neste primeiro semestre.

