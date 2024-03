Leandro Karnal e Vitor Fadul reforçam laços e fazem do amor um aprendizado

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Leandro Karnal e Vitor Fadul falam de arte, cultura e viagem

Uma viagem apaixonante, cheia de descobertas e aprendizados. Assim foi o tour do historiador, escritor e palestrante Leandro Karnal (61) ao lado de seu eleito, o músico Vitor Fadul (28), pelo Velho Continente. Junto, o casal desbravou destinos pontuados por riquezas históricas e culturais. No roteiro, paradas na Grécia, Turquia, Suíça e Portugal. “A melhor parte é, sem dúvida, a oportunidade de compartilhar cada descoberta, cada risada e até os perrengues. Essas experiências fortalecem nosso vínculo e nos permitem conhecer ainda mais um ao outro”, assegura Vitor, em papo exclusivo com a CARAS.

É até difícil eleger um passeio favorito diante de tantas aventuras e experiências, mas eles se esforçam. “Na Turquia, a vibrante Istambul e seu respeito pelos gatos de rua nos marcaram profundamente. Essa coexistência harmoniosa foi nossa maior descoberta”, opinam. “Na Grécia, o Oráculo de Delfos foi uma experiência espiritual e tocante. Na Suíça, o Kunsthaus Zürich nos ofereceu uma imersão cultural densa. Já em Portugal, foi a emoção de ver a fé em Fátima”, detalha Vitor, que ainda acompanhou o marido em série de palestras realizadas por ele em diferentes cidades lusas.

Mas nem tudo foi só alegria. Vitor se diverte ao relembrar do perrengue que passou no vilarejo de Arachova, em território grego. “Foi como uma comédia romântica em que o protagonista, no caso eu, decide tomar um banho relaxante no auge do inverno. Só que a água quente resolveu tirar férias bem naquela hora!”, brinca ele. “Imagina a cena: eu, coberto de espuma da cabeça aos pés e, de repente, só água gelada! Aí entra o herói da história, Leandro, armado com uma caneca de água quente, numa missão de resgate digna de filme. Ele esquentando água e eu lá, fazendo a dança do tremelique, tentando não virar um picolé humano. No fim, entre calafrios e risadas, esse perrengue acabou sendo um daqueles momentos que só a gente entende. Quem precisa de spa quando se tem um banho de aventura desses?”, provoca.

As experiências únicas ao longo das semanas de viagem viraram inspiração para as novas composições do músico. “Cada lugar visitado e cada cultura experienciada foi uma fonte rica de inspiração. As histórias, as paisagens e até os perrengues se transformam em letras e melodias, permitindo-me compartilhar essas experiências através da minha música”, aponta Vitor. Por sua vez, Karnal se derrete por todas as lições de amor que acumula com o tempo ao lado do marido. “Aprendi a ver o mundo mediante uma perspectiva diferente, a valorizar cada momento e a beleza nas pequenas coisas. Vitor me ensinou sobre resiliência, amor e a importância de seguir nossos sonhos”, pontua o pensador. Juntos há seis anos, o casamento só ganhou os holofotes no início de 2023.

Karnal e Vitor sabem a importância de terem virado símbolo para a comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil. “Tornar nosso casamento público nos trouxe uma onda de amor inesperada e maravilhosa. Claro, nós enfrentamos alguns comentários negativos, mas escolhemos focar no amor e apoio que recebemos. Isso nos fortaleceu como casal e como indivíduos”, opina Vitor. “Como casal, entendemos a visibilidade que temos e o potencial para inspirar positividade. O nosso compromisso é com o amor e a inclusão, esperando que nossa história possa encorajar outros a viverem suas verdades, sempre promovendo respeito e compreensão. Porque entendemos que, dentro daquilo que é ético, podemos ser aquilo que somos”, continua. Os dois também não se preocupam com a diferença etária, de 33 anos.

Apesar de o tema ter chamado atenção do público, eles garantem que se mantêm mais unidos e fortes pelo que têm em comum, em vez de focar no que os difere, deixando as críticas e os julgamentos de lado. “Nosso amor pela aprendizagem e pela exploração é o que mais temos em comum. Nossas maiores diferenças residem em como processamos e reagimos ao mundo ao nosso redor, mas essas diferenças apenas nos enriquecem e fortalecem nosso relacionamento”, pondera Karnal. “A diferença de idade entre nós é apenas um número. Aprendemos muito um com o outro e isso enriquece nosso relacionamento. Nós respeitamos nossas diferenças e celebramos nossas semelhanças, o que nos torna mais fortes”, diz Vitor.

Outra bandeira que Vitor levanta com orgulho é a do autismo. Diagnosticado em 2021, o cantor fala abertamente do assunto para desmistificar os estigmas em torno da condição, além de criar um espaço seguro para fãs e seguidores que enfrentam as mesmas limitações. “Espero estar contribuindo para uma maior conscientização e compreensão do autismo. Compartilhar minha experiência pessoal é uma forma de mostrar que, apesar dos desafios, é possível encontrar seu próprio caminho e sucesso”, torce. Para o futuro, além de mais momentos a dois, sempre marcados pela parceria e companheirismo, é claro que Karnal e Vitor já planejam novas viagens e têm até destinos em mente.

“Ainda estamos no processo de escolha, mas estamos inclinados a explorar a Ásia ou talvez uma aventura pela América do Sul. Estamos em busca de novas culturas e paisagens que inspirem nossas próximas aventuras e composições”, conta Vitor. “Quero continuar minha jornada musical, trabalhando em novas composições inspiradas por nossas viagens e meus fãs lindos, que chamo de Os Vitoriosos, além de apoiar Leandro em suas palestras e projetos”, conclui o músico, já bastante ansioso para desbravar novos destinos ao lado do seu amado companheiro.

FOTOS: DIVULGAÇÃO