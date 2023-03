Leandro Karnal fala de sua sexualidade: 'Neste momento, decidi me casar com outro homem'

Leandro Karnal rebate rótulos sobre orientação sexual após revelar que é casado com um homem mais jovem do que ele

O filósofo e comentarista da CNN Brasil Leandro Karnal (60) refletiu sobre a sua sexualidade e rebateu rótulos. Em entrevista na revista Veja, ele contou que não se obriga a se encaixar em uma orientação sexual.

“O rótulo é uma necessidade do observador, não minha. Apontar se sou hétero, homossexual, bissexual é uma necessidade que fala de posicionamento, mas ser mais ao outro para se referir a mim. Eu sou uma pessoa sexuada – e que, neste momento, decidi me casar com um outro homem. Eu não tenho um 'tipo' certo de interesse amoroso. Me encantei pela personalidade, criatividade e beleza do Vitor”, afirmou ele, e completou: “Já namorei homens e mulheres, tenho 60 anos e não cresci em um ambiente livre de homofobia”.

Hoje em ida, Leandro Karnal é casado com Vitor Fadul, de 27 anos, e ele também contou sobre a relação deles. “A gente brinca entre nós que o 'velho' da relação é o Vitor. Ele se autodeclara com 81 anos, porque quem não quer sair, odeia barulho – inclusive por causa do autismo – e quer voltar para casa logo é sempre ele. Eu sou um pouquinho mais dinâmico do que isso. Mas provavelmente não me relacionaria com alguém de 27 anos, se fosse alguém que gostasse de ir para baladas, se embebedar e ouvir rock pesado todo fim de semana”, afirmou.

Quando assumiu o romance publicamente, Leandro Karnal postou uma selfie ao lado do marido e falou sobre a relação deles. Os dois têm 32 anos de diferença de idade – Karnal tem 59 anos e Fadul está com 27 anos. "Florença, dia da epifania. Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, @vitorfadul. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum", disse ele.

E completou: "Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros… Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz! O amor é parte disso".