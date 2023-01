Leandro Karnal rebate críticas após assumir casamento com homem mais novo

Leandro Karnal revelou que é casado com homem 32 anos mais novo e rebateu os comentários preconceituosos nas redes sociais

O historiador e comentarista da CNN Brasil Leandro Karnal rebateu os comentários preconceituosos que recebeu após assumir o casamento com o cantorVitor Fadul. Os dois têm 32 anos de diferença de idade: Karnal está com 59 anos e Fadul tem 27 anos. Nos comentários da foto dos dois juntos, o comentarista respondeu as mensagens com críticas que recebeu.

Um seguidor escreveu: “Diante da decisão mais importante da vida, você escolhe alguém com metade da sua idade? Eis aí a sabedoria incoerente”. Então, ele respondeu: “Se eu precisar, um dia, casar de novo, lembre-me de obter seu conselho antes. Minha meta é ter uma vida como a sua!”.

Outro seguidor alfinetou: “Você acredita que ele ama você ou seu dinheiro?”. Ao ler isso, Karnal respondeu: “Difícil responder, percebo apenas que você, não tendo a juventude dele ou meu dinheiro, inveja ambos”.

Leandro Karnal revelou que está casado com o músico Vitor Fadul há quatro anos. Ele assumiu o romance nas redes sociais ao compartilhar uma foto dos dois juntos. "Florença, dia da epifania. Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, @vitorfadul. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum", disse ele.

E completou: "Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros… Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz! O amor é parte disso".