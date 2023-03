A intimidade do casal Viih Tube e Eliezer na gravidez

Esperando o nascimento de Lua, Viih Tube e Eliezer revelam que a gestação intensificou o amor e a parceria

São apenas nove meses de relacionamento, mas já falta pouco para nascer o primeiro fruto do casal. Viih Tube (22) e Eliezer (33) se conheceram depois da saída dele do BBB 22 e embarcaram em uma história de amor que ganhará um novo capítulo: Lua. A primeira herdeira do par veio de surpresa, mas já é muito esperada pelos papais, que abriram as portas de sua cobertura na zona sul de São Paulo e revelaram as expectativas para esta nova fase, em papo exclusivo com CARAS.

“Foi inesperado, mas sempre quis ser mãe cedo. É diferente sonhar e viver o seu sonho. Tive muitas inseguranças. Mudou o sentido da minha vida. Hoje, todas as minhas decisões são para Lua e para a nossa família”, aponta a influencer. Se ser mãe sempre foi um sonho para Viih, a história de Eli é bastante diferente. “Eu não sabia que queria viver isso até viver. Agora, fico pensando por que levei tanto tempo. Nunca me imaginei pai e sempre achei que ser pai fosse atrapalhar meu estilo de vida, que eu fosse perder a liberdade. Achei que não poderia fazer mais as coisas que faço hoje. Mas não tinha ideia da dimensão do sentimento que é e como isso supera tudo”, pondera o ex-brother. “Mudou tudo. Eu virei manteiga derretida, choro por qualquer coisa. É muito louco amar alguém que você não sabe quem é e nem nunca viu”, reflete ele.

Os papais de primeira viagem ainda se preparam para a maior missão de suas vidas. Foram muitos cursos, livros e conversas com outros pais para entender a dimensão do que vem por aí, mas só vivendo mesmo para saber. “A palavra firme vai ser comigo mesmo. Vou ser um pai babão, mas essa função de colocar limites vai ser mais minha do que da Viih. Quero construir uma relação de amizade, deixar claro para a Lua que vamos estar sempre aqui. Pode acontecer de tudo que nós vamos estar aqui para ajudar”, sugere Eli. “Acho que também vou ser muito chorona e querer mimar o tempo todo. Mas vou ser uma mãe muito defensora. Sou mais leoa mesmo, muito protetora. Já lidei muito com exposição na internet e, quando é sobre mim, não me importo. Mas se falarem da Lua, acho que vou virar um bicho. Um serzinho tão inofensivo recebendo ódio?”, questiona Viih.

Exposição é justamente o que Viih e Eli tentarão evitar assim que Lua nascer. Desde que assumiram o namoro e revelaram a gravidez, os dois são bombardeados o tempo inteiro com comentários negativos e opiniões alheias nas redes sociais. O público questionou desde o motivo de os dois não morarem juntos no início do relacionamento até o fato do sobrenome de Eli não ser dado para Lua. “É exaustivo, me sinto pressionado o tempo todo para explicar todos os passos que damos. Tudo vira um circo. Eu evito ler comentários, mas quando sou julgado por coisas simples sobre a Lua, me sinto mal”, desabafa Eli. “As críticas nos fortalecem muito. Viramos terapeutas um do outro. Mas eu me machuco muito. Fui para a maternidade com a pressão alta, estressada por essas críticas. Qualquer coisa que fazemos ganha muita proporção. E dizem que, por eu ser pessoa pública, sou obrigada a aguentar isso, mas eu não sou”, dispara Viih.

Meses antes de nascer, Lua já ganhou uma página na redes sociais que possui mais de 1 milhão de seguidores. “Quis criar um perfil para ela, para atualizar os seguidores e registrar cada momento. Mas confesso que, hoje, lidando com tantos pitacos ao longo da gestação, eu não sei se teria tomado a mesma decisão”, admite Viih. “Naquele momento, achei que era o correto, mas tento não me culpar tanto. Deixo muito claro que eu nunca criei o Instagram dela por publicidade, para virar influenciadora, nada disso. Ela não tem como escolher os pais, mas vai acabar tendo essa vida pública. Vou tentar fazer com que ela entenda esse mundo”, explica a influenciadora, que não dá detalhes sobre o parto de Lua e não sabe dizer quando escolherá revelar a carinha da filha para os fãs e seguidores. “Não tenho nenhum cronograma como imaginam que os famosos têm. Acho que vou demorar para mostrar o rostinho dela, para fazer o relato do parto. Quero ter mais privacidade, não sei como vou reagir a tudo isso. Vou ter o meu tempo para mostrar tudo”, defende a mamãe.

Diante de uma gestação tranquila, sem problemas de saúde ou grandes incômodos, Viih e Eli só torcem para que Lua chegue com saúde e que sirva como combustível de mudança para a vida das outras pessoas, assim como foi para a deles. “Ela está nascendo em uma geração complicada, ainda mais sendo mulher. Por ser menina, vai precisar aprender e entender muita coisa. Dou graças a Deus pelo Eli ser um cara que respeita muito as mulheres”, opina Viih. “Quero só que ela seja criança. Não dá para ignorar que existe tecnologia, celular, mas vamos tentar fazer o máximo para que ela tenha uma infância equilibrada”, completa Eli. “O que a gente mais quer é que a Lua ilumine as pessoas ao redor dela. A gente quer que ela transforme a vida de todos como transformou a nossa. Tudo pode ser resolvido na base do amor”, conclui Viih, com brilho especial no olhar.

FOTOS: MARTIN GURFEIN; BELEZA: STUDIO DI CAVALCANTE