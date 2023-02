Glória Maria: legado de profissionalismo

Pioneira na TV, Glória Maria fez história por apresentar o mundo ao Brasil

Foram quase quatro anos de batalha contra o câncer. Sempre com fé, otimismo e recebendo declarações de admiração dos amigos e profissionais que a acompanhavam... Assim, Glória Maria encarou sua luta pela vida, que se encerrou no dia 2 de fevereiro, aos 73 anos, no Rio, em decorrência da doença. Guerreira, ela deixou um legado inestimável ao Telejornalismo, mas, acima de tudo, uma lição de perseverança e força. “É ruim eu ter medo. E também não pensei na possibilidade do fim”, dizia a jornalista e ícone da televisão brasileira diante do diagnóstico. O primeiro, veio em 2019: um tumor pulmonar. Na época, a apresentadora se submeteu ao procedimento de imunoterapia, que foi realizado com sucesso. Porém o câncer se espalhou e atingiu o cérebro.

Glória, então, passou por uma cirurgia, também bem-sucedida. Na ocasião, ela explicou que ainda havia cuidados a tomar, por precaução. “Graças a Deus, venci essa batalha. O tratamento ainda continua por um tempinho. Obrigada a vocês, que rezaram e torceram por mim. Essa energia funcionou”, publicou. Já no ano passado, algumas complicações voltaram a incomodá-la. A nova etapa do tratamento para combater outras possíveis metástases cerebrais já estava prevista e havia sido iniciada em janeiro, mas, diferentemente dos procedimentos anteriores, deixou de fazer efeito e a jornalista não resistiu. “Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias”, afirmou a Rede Globo, em comunicado oficial.

Apesar de muito discreta em relação à sua vida pessoal, Glória Maria manteve uma relação bastante próxima com CARAS e dividiu momentos íntimos com a revista. Dona de carreira admirável, era conhecida pela personalidade forte, que se refletia tanto na vida reclusa quanto na profissional. E é dessa forma que ficou sua imagem perante os familiares, em especial, as filhas, Maria (15) e Laura (14), além de companheiros de trabalho e inúmeros admiradores. “Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lutou muito. E podem ter certeza de que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó. E eu queria dizer que eu amo vocês duas e que vocês ensinaram muito a nós”, declarou a primogênita, referindo-se ainda a Edna Matta, mãe da apresentadora, que morreu em 2020, aos 89 anos.

Para além da figura viajada, de pele impecável e de extrema inteligência, estava a Glória Maria mãe: dedicada, entregue e presente. Embora tenha dito por diversas vezes que nunca tinha pensado em viver a maternidade, a jornalista viu seus dias se transformarem completamente desde a adoção de suas meninas, em 2009. “O trabalho me preenchia, minha vida era perfeita. Elas surgiram por acaso. Eu nunca tinha pensado em ter filhos até que vi as duas pela primeira vez e tive certeza de que elas eram minhas filhas. Isso é uma coisa que não sei explicar”, falou ela, que visitava a Organização de Auxílio Fraterno, na Bahia, quando encontrou Maria e Laura, irmãs biológicas, decidindo adotá-las logo depois. “Minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto. O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Está tudo certo”, afirmou a jornalista. Agora, com sua morte, as herdeiras devem ficar sob responsabilidade do economista Paulo Mesquita, um amigo da família. Além dele, outros dois nomes são fundamentais para as meninas: o jornalista Bruno Astuto (44), padrinho de Laura, e Caio Nabuco (36), amigo de longa data.

Contudo, antes de encontrar um novo tipo de realização por meio da maternidade, Glória Maria já havia conquistado uma trajetória digna de admiração e orgulho. Pioneira na TV, foi a primeira jornalista a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. Somando 15 passaportes totalmente carimbados, ao longo de cinco décadas de carreira, mostrou mais de 100 países em suas reportagens, além de protagonizar momentos históricos. Entre suas matérias mais icônicas, aliás, está a viagem para a Jamaica, em 2016,

quando viralizou após usar maconha para fins religiosos durante uma entrevista. “Foram três meses de negociação para entrar lá. A gente assinou um monte de papel, mas não leu tudo, e estava lá: ‘Tem que fumar a ganja sagrada’. Ganja sagrada, vamos fumar. Só que eu não sabia o que era a ganja sagrada”, afirmou, aos risos. Ela também entrevistou chefes de Estado e celebridades como Freddie Mercury (1946-1991), Michael Jackson (1958-2009) e Madonna (64). O primeiro deles, inclusive, quando ela ainda nem sabia falar inglês. “E esqueci de combinar que ia falar somente em português”, relembrou ela, certa vez.

Exemplo de coragem, Glória Maria também cobriu a Guerra das Malvinas, em 1982, a invasão da Embaixada brasileira do Peru por um grupo terrorista, em 1996, os Jogos Olímpicos de Atlanta, também em 1996, e a Copa do Mundo de 1998, na França. Contratada pela Globo desde 1970, reuniu passagens pelo Bom Dia Rio, RJTV, Jornal Hoje e Fantástico. O Globo Repórter foi o último programa que apresentou. “Cada um nasceu para uma coisa e eu nasci para estar no mundo”, afirmava. Mesmo não gostando de revelar a idade, seus 73 anos de vida e seu legado no Jornalismo inspiraram muitas jovens negras que decidiram seguir a carreira após vê-la brilhar na televisão. “Ela foi essencial para a minha existência e resistência”, declarou a apresentadora Maju Coutinho (44), que comanda o Fantástico .

Entre os últimos desejos profissionais de Glória Maria, estava um bastante ousado. Depois de rodar o mundo, lhe sobrava a vontade de ir a Marte. “Seria minha grande matéria final”, idealizava.

FOTOS: AGNEWS; DIVULGAÇÃO/GLOBO; GETTY IMAGES E GUSTAVO SCATENA