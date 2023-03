Experiências tecnológicas resgatam a emblemática trajetória da revista

No espaço VIP, o futuro e o passado se conectam por meio de projeções que trazem a comemoração para além da avenida

Celebrando seus 30 anos em meio à era digital, CARAS recepcionou os convidados em seu Camarote na Marquês de Sapucaí de uma forma para lá de tecnológica. Por meio de experiências imersivas com a The Led, apoiadora dos espaços mais concorridos do sambódromo carioca, os famosos puderam relembrar a trajetória de sucesso da marca, além de resgatar a história da revista por meio de um corredor composto por painéis de led que formam um túnel recheado de memórias e nostalgia.

Outro destaque do ambiente, o painel central oferece uma cenografia moderna, dinâmica e eletrônica, que otimiza o espaço e aumenta a visibilidade. De qualquer ângulo do Camarote era possível assistir a projeções de momentos e eventos icônicos da publicação. “Estou em um ritmo muito intenso de trabalho, então, aproveitei para descansar. Eu tirei apenas um dia para curtir o carnaval e escolhi assistir ao desfile das campeãs com a CARAS”, disse o ator Diogo Almeida (31), protagonista de Amor Perfeito, próxima trama das 6 da Globo. Com a autora, Duca Rachid (61), ele avalia a força de seu personagem e adiantou detalhes sobre a nova empreitada. “Acho importante ter homens e mulheres pretas como protagonistas e em um papel que não é escravizado. Já vimos muito disso na teledramaturgia, mas queremos ver muito mais. É o que está acontecendo no mundo, as pessoas pretas estão abrindo portas em diversos âmbitos. Não é fácil, nunca foi, mas continuaremos abrindo esse espaço”, declarou ele, animado com o desafio.

Aliado à festa na avenida, no Camarote CARAS 2023 a celebração também marcou o lançamento oficial da nova identidade, que sela o aniversário da marca, referência na cobertura de celebridades nacionais e internacionais, e que chega com o peso do nome de quem a criou: o designer Hans Donner (74), consagrado por seus trabalhos na Globo. “Eu já não faço mais criação de logo, mas foi um convite irrecusável, ainda mais quando se trata de 30 anos, olha o tempo novamente aí se fazendo presente”, apontou ele. A celebração emocionou Isabel Fillardis (49). “Eu e CARAS temos tantas histórias juntas. Uma delas, o primeiro banho de mar do Jamal, meu filho, um dos momentos mais emocionantes da minha vida”, disse ela.

FOTOS: GEORGE MAGARAIA E SELMY YASSUDA