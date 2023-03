Em família, Malvino Salvador curte férias nos Alpes Franceses

O ator Malvino Salvador faz da autenticidade sua filosofia de vida e exalta a maturidade: 'Me trouxe mais equilíbrio'

Dono de passaporte recheado de carimbos, Malvino Salvador (47) não pensa duas vezes quando o assunto é fazer as malas e desbravar novas culturas. E, se a família estiver junto, a aventura ganha contornos ainda mais especiais! Com a eleita, Kyra Gracie (37), e as filhas, Ayra (8), Kyara (6), além de Sofia (13), o ator desembarcou em Courchevel, nos Alpes Franceses, para temporada de neve e, de quebra, muito esporte, a grande paixão do clã. “Estou na minha quarta temporada de snowboard. É mais difícil de aprender do que o esqui, mas acho que estou me saindo bem. Na última temporada caí muito, mas desta vez a evolução foi grande. Eu me senti confiante e já me sinto um faixa azul! Agora é só apurar a técnica!”, contou ele, que apesar da eterna alma jovem, tem vivido fase de calmaria, fruto de sua maturidade.

“A experiência me trouxe mais equilíbrio emocional. Hoje, tenho uma vida menos estressante. Quero me dedicar a projetos que me deem muito prazer”, frisa ele, longe da TV desde o fim da global A Dona do Pedaço e focado no mundo dos negócios: planeja a expansão da academia de jiu-jítsu Gracie Kore e tem se dedicado à Mais Cabello, rede especializada em transplante capilar.

Por falar em transplante capilar, Malvino fez o seu há cerca de dois anos e admite ser um homem vaidoso. “Em uma medida equilibrada”, pondera ele. “Eu me considero sofisticado nos gostos, mas simples no dia a dia. Também no campo das relações acredito muito que o ego excessivo distorce o que a própria pessoa enxerga. E, em uma grande medida, ser pai me ajudou a pensar mais nos outros do que em mim mesmo”, completou o artista manauara, integrando a lista de galãs da teledramaturgia nacional. “Eu curto quando alguém elogia. Quem não gosta? Mas isso nunca mexeu comigo. Sou uma pessoa que acredita na força das amizades e no cultivo de uma relação familiar equilibrada e feliz. Com isso e o foco no trabalho, não sobra tempo para pensar nessas coisas”, fala ele.

– Como foi a experiência na neve? As crianças gostaram?

Malvino – Elas curtiram muito! Foi a segunda vez delas, puderam brincar e desenvolver ainda mais o esqui. Para as crianças é um lugar muito legal, pois tem várias atividades na neve, patinação no gelo e áreas de lazer para elas. Foram dias divertidos em família. Momentos que ficarão na memória.

– Algum momento inusitado na viagem, algum perrengue?

Malvino – Sim... quando fui esquiar na neve mais fofinha, chamada de powder! É a melhor neve mas o atrito é diferente com a prancha e não percebi que tinha que pegar velocidade para atravessar um trecho mais plano. Eu fiquei atolado e tive que apoiar a prancha com as mãos e sair engatinhando. (risos)

– Apesar de estar em família, conseguiram momentos a dois?

Malvino – Claro! É indispensável! Sofia já está com 13 anos e pôde nos ajudar com as crianças. Nós tomávamos café da manhã juntos, elas saíam para esquiar com a professora e nos encontrávamos durante o almoço. À tarde, saíamos todos para esquiar e, algumas noites depois do jantar delas, nós saíamos para jantar.

Kyra – A diversidade de restaurantes em Courchevel é um convite para momentos a dois.

– Vocês estão juntos há quase dez anos. Existe um segredo para o relacionamento dar certo?

Kyra – Muita conversa, admiração e vontade de estarmos juntos, em família.

– E quem é mais romântico?

Kyra – Eu, claro! (risos)

– O caçula, Rayan, não foi. Como driblaram a saudade?

Malvino – A saudade bateu logo que fechamos a porta do elevador para viajar. Nós fomos preparando o psicológico dele 15 dias antes da viagem. No começo, ele resmungou que queria ir, mas em certo momento olhei nos olhos dele e disse que o lugar para onde íamos era frio para um bebê e que ele brincaria na casa da vovó. Percebi nos olhinhos dele o entendimento da situação e, desde então, ele ficou bem. Ligávamos por chamada de vídeo todo dia para falar com ele.

Kyra – Fiquei com saudade, mas foi bom para ele ficar com as avós no Rio, no calor. Falávamos com ele todos os dias por vídeo.

– Quando o assunto é a educação, quem é mais rigoroso ?

Kyra – Nós conversamos muito sobre qual tipo de educação queremos dar. Chegamos a um denominador comum para falarmos a mesma língua com as crianças. Nós dois levamos muito a sério a educação das crianças.

– Quais valores procuram passar para as crianças?

Kyra – Valores de família, integridade, respeito, benevolência... isso está atrelado à educação marcial do jiu-jítsu que tive ao longo da minha vida e passo aos nossos filhos.

– No ano passado, você falou abertamente sobre suas posições políticas. Sofreu críticas?

Malvino – Não sofri muitas críticas, não. Pelo menos não tive essa impressão. Acho que foi pelo fato de não ficar usando as minhas redes sociais para influenciar as pessoas. E também nunca desrespeitei quem quer que seja. Eu simplesmente disse o que pensava quando fui questionado pelos entrevistadores nos programas que estava participando. Eu exerci a minha liberdade de expressão, que deve existir sempre.

– Ser autêntico e falar o que pensa ainda choca a sociedade?

Malvino – Eu não sei se as coisas chocam mais. Vivemos um momento em que a realidade aparece nua e crua a todo o momento diante dos nossos olhos, sempre que passamos o dedo na tela do celular. Mas não vejo problema nisso, é inevitável e temos que aprender a lidar com essa realidade. Vejo problema, por exemplo, na lacração, um fenômeno novo que normalmente vem de um ambiente hipócrita e, muitas vezes, é injusto.

– Qual seu grande sonho?

Malvino – Que meus filhos sejam capazes de fazer boas escolhas na vida, com confiança e ética. Que eu possa ter saúde para acompanhá-los nessa jornada e que possamos ter momentos para estar juntos com muita alegria.

– E o próximo destino?

Kyra – Amamos viajar e o próximo destino é Londres!

FOTOS: JOSÉ SILVA