Em Campos do Jordão, estrelas abrem a temporada CARAS Inverno

Clima aconchegante de Campos do Jordão cria memórias inesquecíveis

Rodeada por montanhas, Campos do Jordão, charmosa cidade do interior paulista, mais uma vez recebeu a temporada de CARAS Inverno. A edição 2023 reuniu artistas e influenciadores no luxuoso Hotel Ort e proporcionou experiências exclusivas durante a estação que transforma o local em um concorrido point de lazer. O casal formado pelos influencers Alex Mapeli (24) e Flávia Charallo (25) foi o primeiro a desembarcar na chamada Suíça Brasileira. Recémchegados de uma viagem pela Finlândia, destino famoso pelas baixas temperaturas, eles nem precisaram tirar os looks da mala. “Que honra abrir a temporada de inverno da CARAS Brasil. Amo e acompanho a revista desde que sou criança. Estar aqui é, realmente, muito gratificante”, declarou Flávia no ano em que a publicação celebra três décadas de existência.

Entre os inúmeros momentos a dois, o par curtiu a massagem em casal do SPA, uma técnica inovadora desenvolvida pela renomada fisioterapeuta Paula Martelleto. Influenciadora e apresentadora do BBB Tá ON, podcast do global BBB23 que entrevista os eliminados do reality, Patrícia Ramos (23) também aproveitou a estadia para relaxar e corria para o SPA sempre que podia. A piscina climatizada em cerca de 36°C era outro refúgio para ela. “Eu amei e pretendo voltar aqui cinco vezes ao ano com a minha família e amigos”, avisou ela, entre as mais animadas.

Os influenciadores Alex Mapeli e Flávia Charallo

Patrícia Ramos curte a piscina climatizada no hotel

Adeptos de esportes radicais, o ator Igor Jansen (19) e o lutador de MMA e ex-BBB Cara de Sapato (33), embora não se conhecessem, se tornaram amigos inseparáveis. Os dois se aventuraram por um passeio off-road de uma hora e desbravaram cenários paradisíacos. “Eu quero com emoção”, disse Sapato antes de assumir a direção do UTV. Mais tarde, a influenciadora Pétala (24) se uniu à dupla e os três fizeram uma pequena trilha a pé, praticaram arvorismo e sobrevoaram a região por meio de uma tirolesa. “A viagem foi perfeita: recepção, companhia, os eventos...”, declarou a estudante de teatro. Aliás, no caminho de volta para casa, Pétala viveu um momento único e especial. Ao parar em um posto de gasolina, se deparou com um cachorrinho abandonado. Ao viver uma espécie de amor à primeira vista, não titubeou e resgastou o pet, o qual batizou carinhosamente de Perigoso.

Pétala faz arvorismo

Sapato e Igor pilotam UTV.

O influenciador Thedoro (34) e o casal de atores Bárbara Borges (44) e Iran Malfitano (41) chegaram para encerrar a temporada. Eles curtiram uma tarde no Parque Tarundu, espaço com mais de 25 atrações distribuídas em 500 mil metros quadrados de mata preservada. No local, se jogaram no boia cross e na tirolesa double, além de patinarem no gelo. Iran, inclusive, aproveitou o momento para relembrar a participação no quadro Dança no Gelo, do extinto Do mingão do Faustão, na Globo. Em 2006, na segunda temporada da atração, o ator faturou o primeiro lugar na competição em que celebridades executavam coreografias sob uma pista de gelo. Por falar em Babi e Iran, eles viveram momentos românticos no destino. Queridinhos dos fãs desde que, no ano passado, participararam do reality A Fazenda, da RecordTV, foram surpreendidos com um café da manhã encomendado pelos seguidores. A homenagem foi especialmente pensada para celebrar os seis meses de romance dos pombinhos. “Eles sempre conseguem nos surpreender”, emocionou-se Bárbara, que festejou beijando o amado.

Iran, Babi, Theo e Igor no Parque Tarundu.

Com o clima tão propício para gerar lembranças inesquecíveis, os convidados prestigiaram um pocket show exclusivo de Mariana de Moraes (53) e Zé Manoel (43). “Pensamos em apresentar alguns clássicos, mas insisti para o Zé, que já concorreu ao Grammy Latino, para cantarmos algumas composições dele, que são belíssimas”, explicou Mariana, neta do ilustre Vinicius de Moraes (1913-1980). A opinião dos convidados sobre a temporada CARAS Inverno 2023 era unânime: inesquecível. “A minha experiência foi realmente maravilhosa. Já conhecia Campos, mas não da forma como CARAS me proporcionou”, finalizou Igor.

Mariana de Moraes e Zé Manoel fazem pocket show

Kit CARAS Inverno: chocolates Cacau Noir e café Portinari, da Três Corações

Flávia Charallo e Alex Mapeli no SPA.

FOTOS: PAULO SANTOS