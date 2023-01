Duda Santos, a Isa de 'Travessia', celebra seu primeiro papel fixo em uma novela

Duda Santos conta sobre os novos desafios em sua vida e avalia sua evolução na arte

Ser atriz nunca esteve entre os objetivos de Duda Santos (21). Embora soubesse que o dom artístico corria nas veias, suas primeiras empreitadas foram como modelo de lojas de roupa. Até que, anos depois, mesmo sem ter cursado Teatro ou Artes Cênicas, foi convidada para fazer um teste para Malhação – Toda Forma de Amar. Ela passou e fez uma participação como a personagem Paula, na trama exibida em 2019. “Foi um presentão. Muito importante para o meu desenvolvimento como atriz”, diz ela, no Rio.

Desde então, Duda viu a carreira ganhar novas proporções e contornos. “Acho que a profissão de ator traz sempre um novo desafio. Gosto do jeito que conseguimos acompanhar nosso trabalho e nossa evolução de forma rápida, porque gravamos e logo já está no ar”, reflete ela, que celebra a conquista do primeiro papel fixo em novelas como Isa, na global das 9, Travessia. “Foi a personagem mais próxima de mim que fiz até hoje. Isso porque nossa história é semelhante. Tenho uma irmã de 15 anos superadaptada com essa nova era digital. Meu laboratório foi em casa”, conta, referindo-se ao vício na internet, tema abordado em seu núcleo na obra de Gloria Perez (74).

Para Duda, aliás, expor temáticas relevantes ao público é um dos elementos mais valiosos da dramaturgia. “O vício é algo muito real e cotidiano. Existem muitas famílias passando por isso e que, talvez, não saibam que é realmente um problema. Por não saber lidar, deixam que a situação se agrave cada dia mais. É importante isso ser abordado em uma novela, muitas famílias podem ser amparadas e se identificar de alguma forma”, fala ela, ciente de sua responsabilidade.

Por outro lado, quando está longe das câmeras, ela prefere manter a discrição, mas, devido ao contato com os fãs, tem buscado manter uma presença digital mais forte. “Estou me adaptando a isso. Tenho procurado estar mais presente e interagir, acho que é importante estar antenada com essa nova ferramenta de trabalho”, explica ela. Na dinâmica do dia a dia, filtrar os conteúdos publicados é regra. “Por enquanto, está tudo bem tranquilo, o assédio não me incomoda. Mas procuro não falar e postar muito sobre a vida pessoal”, pontua ela.

Em busca de novos patamares na carreira, Duda também se dedica ao cinema. O filme Pronto, Falei, de 2022, foi o primeiro em sua trajetória. “Me fez evoluir como mulher preta e artista. Daniella, minha personagem, foi o start para muita coisa dentro de mim”, confessa. Neste ano, ela volta à telona em Um Ano Inesquecível, dirigido por Lázaro Ramos (44). “O filme está lindo! Estreia neste ano, mas não temos data oficial ainda. O que eu posso adiantar é que tem muito amor e carnaval”, avisa.

FOTOS: JULIANA COUTINHO; BELEZA: ELCIDES FREITAS E STYLING: SAMANTHA SZCZERB