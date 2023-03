Drinks e gastronomia unem time de estrelas na área VIP

Ator e chef Rafael Cardoso apresenta sabor espanhol e conquista paladares na Sapucaí

Para curtir os desfiles do carnaval carioca, na Marquês de Sapucaí, não basta ter animação. O folião precisa se hidratar e se alimentar para cair na farra e sambar madrugada adentro. E, no Camarote CARAS, os famosos não precisaram se preocupar com isso. Durante o evento, os convidados puderam degustar um dos clássicos da culinária valenciana: a paella! Oferecido pela Larios, dona do gin mediterrâneo com origem na Espanha, o prato foi preparado com os frutos do mar frescos da Frescatto.

Hostess do espaço, o ator e empresário Rafael Cardoso (37) ofereceu a iguaria para o casal de atores Iran Malfitano (41) e Bárbara Borges (44). Para harmonizar o jantar para lá de especial, drinques à altura, preparados com o gin Larios.

Estrelas da trama global das 6, Mar do Sertão, Titina Medeiros (45), Clarissa Pinheiro (40), Bruno Dubeux (42) e Mariana Sena (27) deram rasante por lá e transformaram o espaço em uma espécie de Canta Pedra, cidade fictícia da novela. “É sempre emocionante, é o maior espetáculo da Terra! E ser acolhida no Camarote CARAS é incrível!”, disse Titina, que assumiu ter sentido vontade de pisar na avenida.

Enquanto isso, Bruno exaltou a vista privilegiada que o espaço oferece. “O camarote da CARAS deste ano tem uma coisa especialíssima. Um dos pontos mais altos das escolas de samba é a bateria e a gente está em um lugar que fica ao lado do recuo dela. Passar a noite toda com a bateria ao nosso lado é um luxo!”, elogiou ele.

Ainda no meeting point, acompanhada do namorado, o ator Elzio Vieira, Mariana falou sobre o début na avenida do samba. “Eu estou ansiosa! Vai ser uma estreia dupla na Sapucaí, tanto no Camarote quanto no desfile”, disse a artista, que integrou uma ala da Unidos do Viradouro.

As atrizes Yohama Eshima (34) e Thaissa Szapiro (40), da novela global das 9, Travessia, e o ator Samuel de Assis (40), um dos protagonistas de Vai na Fé, trama das 7, festejaram na área vip.

FOTOS: GEORGE MAGARAIA/MARIANA QUINTÃO