De 'slip dress', Adriane Galisteu esbanja sensualidade nos 30 anos de CARAS

Adriane Galisteu rouba a cena nos 30 anos de CARAS; apresentadora apareceu com vestido ousado que aposta na tendência

A apresentadora Adriane Galisteu surgiu deslumbrante na festa em comemoração aos 30 anos de CARAS que agitou São Paulo nesta segunda-feira, 4. Com um look poderoso, a artista foi um dos destaques da noite.

Para a ocasião, a apresentadora de A Fazenda apostou no slip dress, tendência em alta entre as fashionistas. Com tecidos leves, fluídos e detalhes em renda, as peças desenham as curvas e mostram sensualidade na medida.

Embora tenha nascido nos anos 90, a tendência voltou a ficar em alta após aparecer nas passarelas europeias. Sempre simpática, Adriane Galisteu posou para fotos assim que chegou e mostrou toda a sua elegância.

CARAS 30 anos: comemoração em megafesta

A Revista CARAS comemorou seu aniversário 30 anos com um show exclusivo da cantora Daniela Mercury para um seleto grupo de 400 convidados, incluindo personalidades que contribuíram para tornar a publicação referência em seu segmento.

Entre as personalidades que foram recepcionados em um red carpet badalado estavam nomes como Ticiane Pinheiro, João Assunção, FernandaMotta, Bianca Rinaldi. Todos foram recebidos em megafesta no Teatro B32, na Zona Sul de São Paulo.

Veja:

Ticiane Pinheiro também se destacou

A apresentadora Ticiane Pinheiro surgiu deslumbrante na comemoração aos 30 anos de CARAS que reuniu as principais estrelas em uma megafesta em São Paulo nesta segunda-feira, 4.