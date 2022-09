CARAS lança uma edição histórica em homenagem à Rainha Elizabeth II

Em edição especial, CARAS Brasil homenageia a Rainha Elizabeth II.

Redação Publicado em 14/09/2022, às 16h35

Para fazer jus ao louvor, pela primeira vez nos quase 30 anos de existência da revista, o tradicional logo vermelho foi substituído por uma versão em tom preto.

A reverência da publicação vai além do luto impresso no design da marca. Em um verdadeiro tributo à monarca, CARAS dedica uma edição histórica inteira para lembrar a jornada da nobre que teve o reinado mais longo do Reino Unido e se tornou a rainha do século.

Do nascimento, em 21 de abril 1926, à morte, no último dia 8 de setembro, os 96 anos da mulher nascida Elizabeth Alexandra Mary estão registrados nas quase 100 páginas do lançamento. São textos e imagens que retratam uma trajetória discreta, mas imponente, permeada por alegrias, tristezas, desafios, resiliência e total entrega ao longevo reinado.

A edição para colecionador também apresenta a dinastia dos Windsor, a rotina da família e o estilo de Elizabeth, que usava a moda, inclusive, para se comunicar com seus súditos.

A última missão formal da rainha e as primeiras homenagens pós-morte também fazem parte deste registro único e completo.

Em tiragem limitada, a edição especial de CARAS Brasil que eterniza a Rainha Elizabeth II já está nas bancas.