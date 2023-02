CARAS celebra 30 anos no Brasil e reúne famosos no camarote na Sapucaí

Em 2023, para comemorar três décadas de história, o título celebra o carnaval no camarote na Sapucaí, retoma Ilha de CARAS em Angra dos Reis e investe no novo projeto CARAS Amazônia

Luz, câmera e... emoção! O red carpet para a celebração de aniversário do maior título brasileiro de cobertura do jet set está estendido. Em 2023, CARAS ergue a taça para brindar três décadas desde que foi às bancas do País pela primeira vez. Mas a grife também festeja a renovação.

Sucesso na versão impressa até hoje, a marca evoluiu com o mesmo êxito e credibilidade para o universo digital. O site CARAS, por exemplo, recebe 21 milhões de unique visitors por mês e tem 75 milhões de acessos a cada 30 dias. O brilho reluz também nas redes sociais, que somam um séquito de seguidores formado por 20 milhões de pessoas.

Sobram motivos para comemorar e isso será feito com o know-how para proporcionar experiências, seja para convidados ou leitores, que só CARAS tem. Reuniremos celebridades ao longo de 2023 para vivências inesquecíveis. Entre os principais eventos, destacam-se o tradicional Camarote Carnaval na Sapucaí, no Rio Janeiro, e a Festa de 30 Anos durante a temporada na icônica Ilha de CARAS, que retorna a Angra dos Reis.

Se tem novidade? Sempre! Vem aí o projeto CARAS Amazônia. A experiência inédita hospedará celebridades e influencers que vivenciarão a Amazônia sob um enfoque de sustentabilidade, lazer e economia circular.

Nossa capacidade de cobertura 360 graus registrará o ápice de cada evento. A missão é a mesma de sempre: contar histórias que entrarão para a história. Os momentos serão captados por nossas equipes e vão reverberar em nossos veículos de acordo com a linguagem adequada a cada um deles: Revista impressa, edições especiais para colecionadores, site, redes sociais, podcast, videocast, TV CARAS... O DNA da marca está espalhado por todos os nossos canais.

Conheça o Camarote CARAS na Sapucaí

História de recordes

Após sucesso sem precedentes no mercado editorial argentino, a Revista CARAS, lançada pela Editora Perfil, desembarcou no Brasil em novembro de 1993. Desde a primeira edição, que estampou Roberto Marinho na capa − o então dono da TV Globo e um dos homens mais poderosos do País −, o título revolucionou a forma de fazer jornalismo cultural em terras tupiniquins.

Com a missão de dar voz a personalidades nacionais e internacionais relevantes do universo artístico, político, empresarial e social, além de retratar os principais eventos da agenda mundial, a marca resistiu à crise que abateu o mercado editorial nacional e segue como um dos poucos veículos tradicionais impressos do País.

Nas últimas três décadas, os mais de 1.500 exemplares publicados se tornaram um documento histórico, uma verdadeira vitrine que registrou as mudanças culturais da nação. Tudo isso sem perder a tradição de realizar coberturas exclusivas em grandes celebrações e registrar a intimidade dos personagens que tiveram suas jornadas narradas nas páginas da publicação.

Ao poder de fogo do veículo impresso soma-se o grande alcance digital da marca. Uma única matéria no site de CARAS já alcançou 5 milhões de visualizações. Os recordes também estão presentes nas redes sociais que, só em 2022, somaram 200 milhões de views em vídeos postados.

CARAS trafega pelo universo analógico e digital com as melhores imagens, entrevistas e coberturas. A história e os resultados comprovam a credibilidade da marca. Então, em 2023, prepare-se para atravessar o tapete vermelho com a gente rumo à celebração dos nossos 30 anos juntos!