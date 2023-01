CARAS apresenta uma edição especial que celebra a incrível jornada do Rei Pelé.

A edição histórica reconta a jornada do atleta em um registro robusto com fotos épicas da carreira brilhante em campo e imagens de sua intimidade. Os textos descrevem o início no esporte, as Copas do Mundo das quais participou, as principais conquistas profissionais, a fama, os encontros com personalidades famosas, as paixões e a família. Para ler e eternizar o legado do Rei.

São 74 páginas que mantêm viva a memória do maior jogador de futebol da história mundial e já está nas bancas*, custando R$ 29,90. Como a edição é limitada, aproveite!

(Divulgação: Revista CARAS)

*O lançamento pode variar de acordo com a região, consulte.

Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro - lançamento em 04/01/2023

Demais regiões – a partir de 06/01/202