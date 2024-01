Britney Spears abre o jogo e fala de intimidade e passado

Aborto, cabeça raspada e tutela: a cantora Britney Spears passa sua história a limpo e respira aliviada

Após mais de dez anos mergulhada em uma verdadeira montanha-russa de emoções, cheia de altos e baixos na vida pessoal e na carreira, Britney Spears (41) quis pôr os ‘pingos nos is’ em sua história e entrar em 2024 com o sentimento de alívio e sem arrependimentos. No último ano, ela deu seu grito de desabafo e rompeu o silêncio ao lançar A Mulher em Mim, autobiografia na qual narra o turbulento período que ficou sob a tutela do pai, Jamie Spears (71). Definitivamente, 2023 significou liberdade e voz para a estrela!

E não existiram tabus na narrativa da eterna princesinha do pop. De fato, Britney fala sobre tudo: os problemas familiares, os relacionamentos fracassados, o abuso de substâncias e as crises de saúde que enfrentou. As revelações, como esperado, renderam assunto. A própria Britney chegou a se incomodar com todo o escrutínio em torno de suas memórias. “O objetivo do meu livro não era de ofender ninguém de maneira alguma. Não gosto das manchetes que estou lendo. Foi por isso que abandonei essa indústria há quatro anos. Muito do livro aconteceu há 20 anos, eu já segui em frente. Mesmo que alguns se sintam ofendidos, escrever esse livro me trouxe um fechamento sobre tudo para um futuro melhor! Espero poder esclarecer as pessoas que se sentem particularmente sozinhas na maioria dos casos, magoadas ou incompreendidas”, desabafou ela, cuja relação com a fama foi devastadora. “Fez me sentir, em vários momentos, como se eu estivesse à beira de um penhasco”, afirmou.

Uma das histórias que mais chamaram a atenção dos fãs foi a sua relação com Justin Timberlake (42), no início dos anos 2000. A artista revelou que chegou a engravidar do músico, mas que ele teria sugerido que ela abortasse. Na época, Britney concordou. “Foi uma surpresa, mas para mim não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin, definitivamente, não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossa vida, que éramos muito jovens”, lamenta a cantora nas páginas do livro, nas quais ainda revela que o astro a traiu com outra celebridade, porém deixa um

mistério ao não citar nomes.

Outra passagem que rendeu assunto foi o relato sobre sua apresentação no Video Music Awards, premiação da MTV, em 2007. No ano em que viveu grandes dificuldades na vida e na carreira, a cantora foi alvo de comentários maldosos sobre seu corpo e sua performance em cima dos palcos, tudo isso após cantar na premiação contra a sua vontade. “Eu deveria cantar no VMA para ajudar a promover o álbum. Eu não queria, porém a minha equipe ficou me pressionando para fazer isso e mostrar ao

mundo que estava bem. O problema é que eu não estava. Não havia dormido na noite anterior. Estava zonza. Fazia menos de um ano que tinha tido meu segundo filho. Todo mundo agia como se o fato de eu não estar com o abdômen definido fosse uma ofensa. Não podia acreditar que teria que subir ao palco me sentindo daquele jeito”, relembra ela.

Britney admite que cortou relações com os pais, Jamie e Lynne (68), e também com a irmã, Jamie Lynn (32). “Eles jogaram fora três anos de poesias que eu guardava e que significavam muito para mim. Quando vi as prateleiras vazias, me senti muito triste. Foi tudo para o lixo, assim como queriam me jogar no lixo também. Naquele momento, estava em paz com a família, isto é, em paz com a decisão de que não queria vê-los nunca mais”, conta.

A cantora se defende. “Eu era jovem e cometi muitos erros. Mas digo isto: não fui manipuladora. Fui idiota. Era verdade que eu estava farreando muito. Fisicamente, meu corpo não aguentava mais. Era hora de sossegar. Mas eu parti de um extremo ao outro: numa hora estava farreando e, na outra, tinha virado uma monja”, relembra ela sobre o período do início da tutela, entre 2007 e 2008, quando seu pai se tornou o responsável legal por todos os passos e gastos que a cantora tinha. “Raspar minha cabeça e fazer encenações foram minhas formas de reagir. Sob a tutela, fui levada a entender que aqueles dias tinham acabado. Tive que deixar meu cabelo crescer e retomar a forma. Tive que ir para a cama cedo e tomar a medicação que eles diziam para eu tomar. Se eu achava que ser criticada sobre meu corpo na imprensa era ruim, doeu ainda mais por parte do meu próprio pai”, lamenta a cantora, sobre o infame episódio no qual raspou os cabelos e atacou paparazzi com um guarda-chuva. Britney ainda revela que sua mãe a levava para beber quando ela ainda era adolescente e que o pai controlava tudo que ela comia, mesmo antes da tutela. “Ele, repetidamente, me dizia que eu parecia gorda”, fala a cantora.

Só depois de intensa batalha judicial e de movimento capitaneado pelos fãs, o #FreeBritney, é que

a cantora se livrou da tutela, no final de 2022. “A tutela me despojou da feminilidade, me transformou em uma criança. Eu me tornei mais uma entidade do que uma pessoa no palco. Roubaram a música de mim”, conta. “Minha família me mantinha trancada contra a minha vontade. Minha irmã me tratava como se eu fosse uma ameaça. Isso pode parecer louco, mas eu digo porque é a verdade: eu achei que eles fossem me matar”, revela a artista.

Os principais citados na autobiografia não se manifestaram, mas os fãs lotaram as redes sociais e cobraram explicações dos inimigos de sua artista favorita. Tantos escândalos renderam ao livro de Britney o título de memórias mais vendidas de um artista na história, encerrando 2023 com chave de

outo. “Essa é minha história. Nos meus termos. Finalmente”, agradeceu ela, aliviada por dividir suas dores e alegrias com o público.

FOTOS: GETTY IMAGES