Anitta recusa substituir Ivete no navio da Xuxa e apresentadora expõe justificativa

Xuxa Meneghel precisou solucionar um imprevisto em seu navio. Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora revela que Anitta se recusou a substituir Ivete Sangalo

Xuxa Meneghel (60) passou sufoco durante o Carna Xuxa, segunda edição do Navio da Rainha que aconteceu em fevereiro. A apresentadora organizou uma experiência em alto mar para cerca de 4,3 mil passageiros a bordo do transatlântico MSC Preziosa. No entanto, de última hora, Ivete Sangalo (51), uma das atrações do evento, foi internada em um hospital de Salvador e precisou cancelar a sua participação.

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Xuxa revela a correria provocada pelo desfalque da voz de Macentando. O grupo É o Tchan foi chamado às pressas para substituir a baiana e manter o padrão de qualidade que a mãe de Sasha Meneghel (25) pensou durante meses. No entanto, Beto Jamaica (59) e Compadre Washington (62) não foram a primeira opção.

A intérprete de Lua de Cristal ligou para Anitta (30) assumir o line up no lugar de Ivete Sangalo. A cantora recusou o chamado e justificou seus compromissos profissionais fora do Brasil para não embarcar no luxuoso navio.

"[Liguei] para a Anitta. A minha relação com ela é de amizade, falamos de tudo, mas não de trabalho. Porém, apelei para ela, que só não veio porque tinha compromissos fora do Brasil e me disse que posso contar com ela. Me senti mal por tê-la procurado, mas foi desespero, pois queria o melhor para quem estava a bordo do navio", revela Meneghel.

A anfitriã da festa, então, pensou no plano B e foi prontamente atendida. A experiência do Carna Xuxa foi elogiada pelos fãs e convidados, o que amenizou a falta de Ivete Sangalo, então hospitalizada para tratar um quadro de pneumonia.

Em conversa com a CARAS, Xuxa diz ser detalhista em tudo o que se propõe a fazer. A experiência cinco estrelas para seus fãs que adquiriram cabines era o mais importante para os dias de folia.

"Cobro para que tudo saia como combinado e anunciado. Por ser vegana, esperam que tenha comida vegana no navio. Quero que os cadeirantes tenham suas necessidades atendidas. Noto os detalhes: na exposição de figurinos, calcei botas nos manequins de um jeito que dava para as pessoas verem que estava escrito Xou da Xuxa no salto. Me preocupo com tudo o que o público verá e sentirá", conclui.