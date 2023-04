Sem convite, Sarah Ferguson revela o que fará no dia da coroação do Rei Charles III

Ex-mulher do príncipe Andrew, Sarah Ferguson não é convidada para a cerimônia de coroação do Rei Charles III e revela onde estará no grande dia

A duquesa de York Sarah Ferguson não foi convidada para prestigiar a cerimônia oficial de coroação do Rei Charles III em maio deste ano. Ex-mulher do irmão do rei, o príncipe Andrew, ela ficou de fora da seleta lista de convidados para estarem na Abadia de Westminster, em Londres, mas ela garantiu que não vai virar as costas para o evento da realeza.

Ferguson contou que vai acompanhar a coroação pela televisão porque é muita próxima da família real e quer celebrar este momento com eles. Inclusive, ela estará presente em outros eventos da realeza, como o Concerto da Coroação, que acontecerá com a presença de 20 mil pessoas e terá shows de Lionel Richie e Katy Perry, no dia 7 de maio.

“Vou tomar um chá e comer um sanduíche de frango durante a coroação, é isso que vou fazer. Porque isso vai me deixar muito feliz”, disse ela no início do mês ao falar sobre a falta de convite para o evento oficial, e completou: “Apoio muito o rei e a rainha consorte e estou muito feliz em fazer o que for preciso para apoiá-los em seu caminho”.

A coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla acontecerá no dia 6 de maio.

Sarah Ferguson ficou com os cachorros da rainha Elizabeth II

Ao longo de sua vida, a Rainha Elizabeth II teve vários cachorros da raça corgi. Quando faleceu, ela tinha dois cachorros: Sandy e Muick. Os dois ganharam um novo lar após o falecimento da monarca e foram morar com Sarah Ferguson, que é ex-nora da rainha e ex-mulher do príncipe Andrew.

Na época da morte da rainha, Sarah e Andrew anunciaram que iriam cuidar dos cachorros da monarca. Os dois estão divorciados desde 1996, mas seguem sendo amigos e morando juntos na Royal Lodge, em Windsor. "Os corgis voltarão a viver no Royal Lodge com o duque e a duquesa. Foi a duquesa quem encontrou os filhotes, que foram presenteados a Sua Majestade pelo Duque", contou a fonte à revista.