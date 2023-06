Salário do príncipe William é revelado em relatório; Descubra

William é o próximo na linha de sucessão do trono e seu salário foi revelado em um relatório anual oficial divulgado pelo Ducado da Cornualha

O salário do príncipe William foi revelado em um relatório anual oficial divulgado pelo Ducado da Cornualha. O documento, que foi divulgado pelo tabloide Page Six e New York Post, detalha que William recebeu uma renda de 5,9 milhões de libras no ano financeiro 2022-2023; cerca de 36 milhões de reais na cotação atual.

Com a morte da rainha Elizabeth II e a coroação do Rei Charles, o primogênito passa a se beneficiar desse fundo. Segundo os protocolos reais, o duque recebe o valor excedente de lucros do ducado. O primogênito também se tornou dono de uma propriedade avaliada em quase R$ 6 bilhões.

O Ducado gerou lucro líquido de mais de 24 milhões de libras (R$ 147 milhões), mas como Charles, ex-proprietário, assumiu o trono durante o ano financeiro do local, ele teve direito a pouco menos da metade.

Das 12 milhões de libras que sobrariam para William, cerca de metade foi solicitada pela equipe do Ducado da Cornualha para “fins de capital de giro”, excepcionalmente por causa da troca de duques – de Charles para William. No ano que vem, sem esses imprevistos burocráticos, William garantirá 24 milhões de libras (R$ 147 milhões) caso a renda se mantenha.

Expert na realeza dá detalhes sobre a relação de príncipe William e Kate Middleton

Um famoso expert na família real britânica que tem contato com funcionários da residência de William e Kate Middleton, afirma que eles não são o casal perfeito que aparentam ser em seus compromissos públicos: os dois teriam brigas explosivas no Palácio de Kensington, com direito a berros e almofadas sendo atiradas

Tom Quinn, autor de diversos livros sobre a monarquia britânica moderna, falou sobre o relacionamento do príncipe e da princesa de Gales numa entrevista ao site Express. Ele disse que um insider de Kensington certa vez lhe confidenciou que o casal tem brigas terríveis e que a duquesa trata o futuro rei como seu quarto filho, por conta de seu comportamento.