Saiba o que Príncipe William sussurrou para Kate Middleton no dia de seu casamento!

Antes de protagonizarem o famoso beijo no Palácio de Buckingham, o então recém-casado Príncipe William sussurrou para Kate Middleton

Recentemente, um antigo vídeo de um momento marcante da Família Real britânica começou a ganhar popularidade. O clipe em questão mostra Príncipe William e Kate Middleton no balcão do Palácio de Buckingham após seu casamento em 2011.

O vídeo publicado no TikTok por um perfil dedicado à Família Real, mostra um outro ângulo do famoso beijo entre William e Kate para celebrar o famoso “casamento de contos de fadas”. Antes do beijo, o Príncipe sussurra algo para Kate.

De acordo com a revista americana People, este vídeo já foi compartilhado mais de 6,5 milhões de vezes. O clipe possui quase 850 mil curtidas e mais de 25 mil pessoas salvaram o vídeo que mostra com detalhes o que William disse para sua esposa.

Após se beijarem pela primeira vez, os admiradores em frente ao Palácio celebraram a união do casal. Por conta disso, o Príncipe sussurrou para Kate: “Devemos fazer mais um [beijo]?”. Este segundo beijo foi a imagem que marcou o casamento entre os atuais Príncipe e Princesa de Gales.

Apesar de ser um dos momentos mais lembrados da Família Real, este não foi o primeiro beijo entre um casal real em público. Em 1981, quando o Príncipe Charles e a Princesa Diana se casaram na Igreja de Saint Paul, depois foram ao mesmo balcão de Buckingham e se beijaram. Na época, o canal televisivo americano ABC News, afirmou que o casal “quebrou tradição”.

“Diferente da maioria das cerimônias de casamento nos Estados Unidos, onde os noivos se beijam no altar, os recém-casados ​​reais não se beijaram durante o serviço religioso. Mesmo fora da igreja, o beijo era visto há muito tempo como um momento íntimo e privado, até os pais do príncipe William, Charles e Diana”, foi afirmado na TV americana em 2011 na cobertura do casamento.

Porém, o casamento real mais recente, entre Príncipe Harry e Meghan Markle, não seguiu a recente tradição. Em maio de 2018, o casal se beijou em uma escada na Capela de Saint George, em Windsor. Mas considerando que a Família Real raramente demostra carinho e afeto em público, este beijo em público contribuiu para a quebra da tradição.

