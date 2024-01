Saiba detalhes da amizade entre Kate Middleton e a nova rainha da Dinamarca

Kate Middleton é como 'irmã caçula' para Rainha Mary, nova rainha da Dinamarca; ‘permitiram que a amizade floresça naturalmente', disse fonte

A Princesa Kate Middleton é como uma “irmã caçula” para a rainha Mary, nova rainha da Dinamarca. A relação próxima entre a esposa do príncipe William e a esposa do rei Frederik foi revelada por uma fonte anônima ligada a ambas em entrevista na revista britânica OK! Magazine.

Nascida na Austrália, Mary virou rainha com a coroação de seu marido, o agora Rei Frederik. Ele assumiu o trono dinamarquês após a mãe dele, a Rainha Margrethe II, abdicar de suas funções depois de mais de 50 anos de reinado.

Com 42 anos, Middleton é nove anos mais nova que Mary. “A Kate e a Mary trocaram telefones há alguns anos e estão sempre conversando por mensagens de texto”, contou a fonte da OK! Magazine. “É o tipo de coisa que costuma acontecer apenas por vias oficiais ou por assistentes, mas a Kate e a Mary rasgaram as formalidades e permitiram que sua amizade floresça naturalmente”.

Sobre as interações entre a duquesa e Mary, a fonte da revista britânica disse: “A amizade delas teve início com conversas sobre compromissos reais e costumes, sobre as imagens públicas delas, mas acabou se tornando mais pessoal com o passar do tempo e hoje elas são grandes amigas. Elas sempre conversam sobre os filhos e suas vidas pessoais”. O contato encerrou dizendo: “Elas também conversam sobre as funções semelhantes que elas ocupam e também, de vez em quando, sobre moda”.

Kate e William são pais do trio que são herdeiros diretos ao trono: George, de 10 anos, Princesa Charlotte, 8 anos, e príncipe Louis, 5 anos. Já Mary e Frederik são casados desde 2002 e pais de Christian, de 18 anos, Isabella, de 15 anos e dos gêmeos Vincent e Josephine, de 12 anos.

Conheça a história de amor do rei Frederik e da rainha Mary da Dinamarca

O rei Frederik e a rainha Mary podem ser os novos Rei e Rainha da Dinamarca, mas a sua história de amor é digna de um filme de Hollywood. Isso porque de todos os lugares que um monarca poderia conhecer alguém o relacionamento deles começou no lugar mais improvável: um pub em Sydney, Darling Harbour, na Austrália.

Isso porque Frederick estava no país durante os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e ao ver ela no bar, se apresentou simplesmente como "Fred" e puxou conversa com Mary, uma publicitária de 28 anos da Tasmânia.