Rei Frederik assume o trono da Dinamarca após sua mãe abdicar da função

Rainha Margrethe II oficializou sua decisão de abdicar do trono da Dinamarca e seu filho mais velho, Frederik, foi oficialmente apresentado como Rei

É oficial! Neste domingo, 14, o Rei Frederik e a rainha consorte Mary assumiram o trono da Dinamarca. A mudança aconteceu horas depois da Rainha Margrethe IIabdicar do trono após 52 anos de reinado.

A apresentação do novo rei e rainha consorte aconteceu na varada do Castelo de Christianborg. O novo monarca fez um breve discurso para a população e reuniu seus filhos para acenar para os súditos, que os aplaudiram com entusiasmo.

Horas antes, a Rainha Margrethe assinou o seu desejo oficial de renunciar ao trono exatamente 52 anos após assumir a função. Ela se tornou rainha em 14 de janeiro de 1972, após a morte do seu pai, o Rei Frederik IX. A monarca contou que tomou a decisão pensando nas próximas gerações de dinamarqueses após passar por uma grande cirurgia nas costas. Ela decidiu nomear o seu filho mais velho como o Rei.

Rainha consorte Mary entra para a história

Ao assumir o trono da Dinamarca ao lado do seu marido, o Rei Frederik, a rainha consorte Mary entra para a história como a primeira rainha nascida na Austrália. Ela nasceu fora da Dinamarca e trabalhava como executiva de publicidade quando conheceu o então príncipe Frederik em um bar. O encontro deles aconteceu em setembro de 2000, e ela não sabia que ele era um membro da realeza.

Em uma entrevista na época, ela contou que sentiu algo especial ao conversar com ele, que se apresentou apenas como Fred e logo contou que era o príncipe herdeiro da Dinamarca. No início, eles viveram um relacionamento à distância por um ano e ela se mudou para a Dinamarca em 2002, aprendeu dinamarquês e se converteu para a religião local.

Os dois ficaram noivos em 2003 e se casaram no ano seguinte. Hoje em dia, eles são pais de quatro filhos: príncipe herdeiro Christian, princesa Isabella, príncipe Vincent e princesa Josephine.

Fotos: Getty Images