Conheça a história de amor do rei Frederik e da rainha Mary da Dinamarca

Rei Frederik e sua esposa, a rainha Mary, se conheceram em um bar; Frederik foi oficialmente apresentado como Rei neste domingo, 14

O rei Frederik e a rainha Mary podem ser os novos Rei e Rainha da Dinamarca, mas a sua história de amor é digna de um filme de Hollywood. Isso porque de todos os lugares que um monarca poderia conhecer alguém o relacionamento deles começou no lugar mais improvável: um pub em Sydney, Darling Harbour, na Austrália.

Isso porque Frederick estava no país durante os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e ao ver ela no bar, se apresentou simplesmente como “Fred” e puxou conversa com Mary, uma publicitária de 28 anos da Tasmânia. Os dois então começaram a namorar à distância, já que Mary era originária da Austrália. O namoro continuou, e Frederik frequentemente visitava Mary.

O relacionamento foi mantido em segredo por um tempo e só em 2003 que Mary se mudou para Dinamarca. Em uma entrevista do mesmo ano, ela afirmou que quando conheceu Frederik no Pub, não sabia que ele era o príncipe herdeiro da Dinamarca: “A primeira vez que nos encontramos ou apertamos as mãos, eu não sabia que ele era o príncipe herdeiro da Dinamarca”, relembrou.

Em outubro de 2003, três anos após seu primeiro encontro, Frederik e Mary anunciaram seu noivado. Os dois se casaram logo depois, em maio de 2004, na Catedral de Copenhague, com recepção no Palácio de Fredensborg.

Para o casamento real , Maria usou um vestido de baile de manga comprida do estilista dinamarquês Uffe Frank, um véu usado pela primeira vez pela princesa herdeira Margareta da Suécia em 1905 e uma tiara que lhe foi dada por seus novos sogros, a rainha Margrethe e o príncipe Henrik de acordo com a Vogue Austrália.

O casal real tem quatro filhos: o príncipe Christian, de 18 anos, a princesa Isabella, de 16 anos, e os gêmeos, príncipe Vincent e a princesa Josephine, de 13 anos. Ao longo dos anos, o casal real tem sido ativo em causas sociais, representando a Dinamarca em eventos oficiais. Agora, após a rainha Margrethe II anunciar que irá abdicar da coroa, após um reinado que durou mais de cinquenta anos, Frederik e Mary se tornaram rei e rainha do país, neste último domingo, dia 14.