Saiba como será o primeiro Natal da realeza sem a Rainha Elizabeth II

Poucos meses após a morte da Rainha Elizabeth II, os membros da família real britânica vão passar o primeiro Natal sem a monarca

A família real britânica vai celebrar o primeiro Natal sem a Rainha Elizabeth II (1926-2022), que faleceu aos 96 anos em setembro de 2022. Com a data festiva se aproximando, a imprensa internacional adiantou como deve ser o Natal deste ano na realeza do Reino Unido.

De acordo com o site da Hello Magazine, o Rei Charles III (74) deverá manter as tradições de sua mãe. Ele deverá reunir a família em Sandrigham, Norfolk, como a Rainha Elizabeth II fazia todos os anos. Ele passará o Natal na propriedade com a esposa, a rainha consorte Camilla, e outros integrantes da família.

A especialista na realeza Emily Nash contou que a festividade deve ser emocionante para os integrantes da família real, já que devem lembrar de como era conviver com a rainha. Isso porque ela amava o Natal e gostava desta celebração em família. “Acho que a família real vai querer honrar todas as tradições do Natal em Sandrigham – como a troca de presentes na véspera do Natal e o serviço religioso no dia de Natal. Não há dúvida de que será um momento emocionante para eles sem a matriarca”, contou ela.

Inclusive, o Rei Charles III fará o seu primeiro discurso como monarca no Natal. A declaração dele será transmitida no dia 15 de dezembro na TV do Reino Unido.