Saiba como Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis irão celebrar o Natal na escola

As festividades de Natal já começaram na escola de Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis, filhos de Príncipe William e Kate Middleton

A Família Real britânica está entrando no clima de Natal! E para Príncipe George (9), Princesa Charlotte (7) e Príncipe Louis (4), não poderia ser diferente.

Os filhos do Príncipe William (40) e Kate Middleton (40) já começaram as festividades na escola de Lambrook, no qual começaram a ter aulas em setembro.

As crianças começaram as aulas no meio do ano pois a família mudou de casa, e atualmente vivem na “Adelaide Cottage”, um imóvel em Windsor. A escola de Lambrook é mais próxima da nova casa.

De acordo com o site da Lambrook School: “As festividades e oportunidades de Natal o tornam ainda mais especial para nossos alunos, com todas as crianças se apresentando em um evento de Natal, incluindo Christingles [evento natalino com velas], peças de Natal, competições de canto da Pre Prep House e, claro, nosso Serviço de Natal de fim de período”.

A cerimônia do “Christingles”, é celebrada por alunos no Ano 4 da escola, no qual a Princesa Charlotte irá no ano que vem.

Pais dedicados, o Príncipe William e Kate Middleton, voltaram às pressas de sua viagem aos Estados Unidos feita no início deste mês para poderem comparecer à feira de Natal da escola das crianças.

No último domingo, 11, Kate Middleton surgiu deslumbrante usando um vestido vermelho brilhante em clima de Natal.

A foto da Princesa de Gales foi tirada para divulgar um especial de Natal da televisão britânica que será apresentado por ela.