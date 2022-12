Família Real entra no espírito natalino em evento com a Rainha Consorte Camilla Parker

A Família Real britânica já entrou no clima de Natal em evento onde a Rainha Consorte Camilla Parker recebeu crianças para decoraram uma árvore de Natal

Nesta quarta-feira, 7, a Família Real britânica entrou em clima de Natal! A Rainha Consorte Camilla Parker (75) participou de um evento com crianças e decorou a árvore de Natal de um dos palácios da realeza.

A Rainha Consorte recebeu crianças de duas instituições de caridade para ajudá-la a montar a árvore de Natal instalada na Clarence House em Londres. No evento havia doces decorados no espírito natalino.

No perfil oficial da Família Real no Instagram, foi publicado um vídeo mostrando a árvore sendo levada de carruagem pelas ruas de Londres e chegando ao palácio onde seria decorada.

Em um outro vídeo publicado, vemos que o evento com as crianças, além de contar com a presença de Camilla, também teve aparições da banda da guarda real e de Papai Noel e suas renas.

Álbum de viagem!

Ainda nesta semana, o Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (40) compartilharam nas redes sociais os melhores momentos de sua viagem aos Estados Unidos.

O casal voltou ao país americano após oito anos, e participaram da premiação “Earthshot Prize”, organizada por eles em prol do meio ambiente.