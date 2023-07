Revista revela que Príncipe Harry ligou para William para falar sobre possível volta ao Reino Unido

O filho mais novo do Rei Charles III, príncipe Harry, está preocupado com dinheiro e futuro da família nos Estados Unidos

De acordo com o revelado pela revista 'In Touch', a vida do Príncipe Harry, Meghan Markle e seus filhos nos Estados Unidos pode estar perto do fim. O filho caçula do rei Charles III teria ligado para seu irmão mais velho, príncipe William, para falar de uma possível volta ao Reino Unido.

Segundo a publicação, Harry está "em pânico" com dinheiro e o futuro de sua família longe da Inglaterra. Harry e Meghan moram nos Estados Unidos desde o começo de 2020, quando decidiram se afastar de suas funções na família real, desde então, o casal fez diversas acusações sobre o modo como outros membros da família real os tratavam, incluindo o próprio William.

"Harry admitiu que ligou para William para pedir uma trégua e disse a seu irmão que ele e Meghan estariam abertos a voltar para Londres, onde serviriam ao Rei Charles", revelou uma fonte à revista.

A publicação aponta que William ficou "em choque" com a conversa e "não sabia exatamente o que dizer" ao irmão mais novo. "Harry está começando a pensar se eles fizeram a decisão certa ao deixar a Inglaterra. Ele até sugeriu para Meghan um retorno para Londres", completou a fonte.

Amigo desmente rumores de crise no casamento do príncipe Harry e Meghan Markle

Um amigo próximo à família de Meghan Markle e Harry desmentiu os rumores sobre uma possível crise no casamento com o príncipe Harry. Nas redes sociais, o amigo do casal afirmou que os Sussex ainda estão muito "felizes juntos".

Karl Larsen, conhecido pelo seu trabalho na revista Rolling Stones e pelos flagras de celebridades, compartilhou algumas fotos do casal em seu perfil nas redes sociais e aproveitou para tranquilizar os fãs de Meghan e Harry:

"Tão bom ver meus amigos Harry e Meghan na sexta-feira antes de eles viajarem no fim de semana. Por favor, não acreditem na mídia. Eles estão muito apaixonados e estão felizes juntos, nada além de sorrisos e risos por aqui", escreveu ele na postagem.