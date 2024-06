Rei Charles tem plano para se aproximar de Archie e Lilibet, filhos de Harry

Netos do rei Charles, Archie e Lilibet são filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, com quem o monarca mantém uma relação abalada

De acordo com o portal britânico The Mirror, o rei Charles está mais interessado do que nunca em colocar um ponto-final na má relação com o caçula, o príncipe Harry e Meghan Markle. Fontes próximas à realeza destacaram que o monarca do Reino Unido deseja se reaproximar do filho por um motivo em especial, no caso, criar um maior vínculo com os netos.

Conforme publicou o The Mirror, o rei Charles não tem medido esforços para estar presente na vida de Archie, de cinco anos, e Lilibet Diana, com três. “Ele está absolutamente empenhado”, revelou um informante. O mensageiro da realeza compartilhou que a insistência do monarca em ver os netos ficou mais forte após a descoberta de um câncer.

Vale lembrar que Archie nasceu na Inglaterra, Charles conseguiu acompanhar de perto o crescimento do neto até o primeiro ano de vida. Harry e Meghan abdicaram dos deveres reais na monarquia em 2020, e o pequeno passou a morar com os pais nos Estados Unidos. Em relação a Lilibet, o rei a viu pouquíssimas vezes.

Já a menina é uma das únicas integrantes da família real a ter nascido fora da fronteira do Reino Unido. Segundo a fonte, o rei Charles costuma conversar com os dois netos por videochamada, entretanto, ele está disposto a “recuperar o tempo perdido”, principalmente após o diagnóstico de câncer.

“O rei Charles está absolutamente empenhado em estar presente na vida de todos os seus netos”, comentou um informante ao The Mirror. A fonte prosseguiu: “Ele valoriza a família acima de tudo e qualquer que seja o curso de seu relacionamento com o filho, ele nunca se contentaria em apenas ver os netos em algumas videochamadas”.

Ao portal espanhol Vanidades, a biógrafa da família real Ingrid Seward garantiu que o rei Charles “nunca romperá os laços com Harry” com o objetivo de manter contato com os dois netos. “Ele quer conhecê-los e se envolver em suas vidas, enquanto ainda tiverem idade suficiente para aprender com sua sabedoria”, ressaltou a autora.

Por que o Rei Charles III celebra seu aniversário duas vezes por ano?

O Rei Charles III comemora o seu aniversário em duas datas diferentes todos os anos. Você sabe qual é o motivo? As duas comemorações acontecem para seguir uma tradição curiosa da realeza britânica. Entenda.