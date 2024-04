Rei Charles III toma decisão inédita em seu reinado. Saiba qual!

Rei Charles III autorizou um feito inédito relacionado com o palácio que foi a última morada da Rainha Elizabeth II, sua mãe que já faleceu

O Rei Charles III colocou o seu nome na história da realeza britânica ao autorizar um feito inédito. Ele liberou a visitação em áreas nunca vistas do Palácio de Buckingham e do Castelo de Balmoral, que foi o último local onde a rainha Elizabeth II esteve com vida e que foi onde ela faleceu.

De acordo com o site da revista People, o público poderá comprar ingressos para visitar as duas residências reais e conhecer locais que ainda não tinham sido abertos para os súditos em geral. Com isso, os admiradores da realeza poderão fazer visitas guiadas em cômodos que antes eram restritos só para a família real. As visitações começam nos próximos meses.

Outro ponto é que o Castelo de Balmoral, na Escócia, não recebia visitantes desde sua inauguração em 1855 e foi o refúgio da família real por várias gerações. Os visitantes só podiam circular pelos jardins no último século, sendo que o Castelo era reservado apenas para a família real. Inclusive, foi lá que os príncipes William e Harry receberam a notícia da morte trágica da mãe, a Princesa Diana, em um acidente de carro em 1997. E também foi lá que rainha Elizabeth II faleceu em 2022, já que era o lugar favorito dela.

A ideia é que a visitação seja feita em grupos com guias para que recebam informações históricas dos espaços. Nos passeios, os públicos vão ver como é a decoração dos espaços e conhecer como é a vida por lá. As visitas começam em julho e terminam em agosto de 2024, uma curta temporada, e custam US$ 126 por pessoa - cerca de R$ 635.

Por sua vez, o Palácio de Buckingham recebe visitantes em algumas épocas do ano desde a década de 1990, quando a realeza teve a ideia de abrir as portas do local para arrecadar fundos com a venda dos ingressos. Agora, na nova temporada, os visitantes poderão conhecer novos cômodos, que antes eram privativos. Por exemplo, o público poderá conhecer a sala onde o rei gravou sua mensagem de Natal em 2023 pela primeira vez.

