Rei Charles III se estressou com Príncipe William momentos antes da coroação

Especialista em leitura labial diz que o rei ficou chateado com o Príncipe William antes da coroação

Depois que um comentarista real destacou que o rei Charles III (74) tinha o semblante triste ao olhar para o filho, o príncipe Harry (38), durante sua entrada na Abadia de Westminster, houve outro momento que causou desconforto no monarca. Um especialista em leitura labial revelou que o rei ficou chateado com o Príncipe William (41) antes da coroação.

Isso porque o Príncipe e a Princesa de Gales, William e Kate Middleton (41), deveriam ser os penúltimos a chegarem na Abadia, antes dele, porém se atrasaram, algo que Charles pode ter visto como um desrespeito depois de todos os ensaios que eles fizeram.

O rei e a rainha Camilla tiveram que esperar vários minutos dentro da carruagem à porta da Abadia, até que William finalmente chegasse e entrasse com sua família.

Charles, então, foi flagrado pelas câmeras, preocupado e fazendo comentários à esposa. Ele disse: “Nunca conseguimos chegar na hora. Sempre há algo. Isso é chato”, disse o especialista ao diário Daily Star.

Logo depois Príncipe William chegou e finalmente o rei e a rainha puderam entrar na igreja.

Príncipe William já estaria fazendo planos para sua coroação

Uma fonte ouvida pelo jornal britânico ‘The Sunday Times’ revelou que: “[Príncipe William] está realmente pensando, como nós faremos essa coroação ser mais relevante no futuro? Ele está atento ao fato de que nos próximos 20 anos, ou quando sua hora chegar, como a coroação pode ser mais moderna, mas também unificar a nação e o Commonwealth?”.

“Eu acho que a coroação dele irá ser e parecer bem diferente”,ainda adicionou a fonte que comentava sobre a coroação do Príncipe de Gales.

Este pensamento de modernizar a monarquia é muito presente nas ações de Príncipe William e sua esposa Kate Middleton. De acordo com um porta-voz ouvido pela People: “O Príncipe e a Princesa gostam de fazer as coisas do jeito deles”.

Um exemplo desta modernização da monarquia por parte de William e Kate pode ser recentemente quando o Príncipe e a Princesa de Gales compartilharam em seu Instagram oficial cenas dos bastidores da coroação do Rei Charles III.