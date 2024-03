Rei Charles III faz seu primeiro discurso após Kate Middleton revelar câncer

Rei Charles III compartilha seu primeiro discurso após notícias sobre a saúde da princesa de Gales Kate Middleton

O Rei Charles III compartilhou o seu primeiro discurso após a notícia de que a nora, a princesa de Gales Kate Middleton, também está com câncer. Em um áudio divulgado pela família real britânica, o monarca deu início às celebrações da Páscoa.

O áudio foi feito para que ele pudesse marcar presença de um jeito simbólico em um evento que aconteceu nesta quinta-feira, 28, e que teve apenas a presença física da Rainha Camilla. “O Maundy Service tem um lugar muito especial no meu coração. Precisamos muito daqueles que nos estendem a mão da amizade, especialmente em um momento de necessidade. Devemos servir e cuidar uns dos outros. Sigo o exemplo de Cristo ‘não estou aqui para ser servido, mas para servir’. Isso sempre tentei fazer e continuo fazendo de todo o coração”, disse ele, que também leu um trecho da Bíblia.

Apesar de ter faltado no evento desta quinta-feira, o rei é esperado na missa da Capela de St. George, no Castelo de Windsor, no domingo de Páscoa.

Vale lembrar que o Rei Charles está evitando eventos públicos por causa do seu tratamento contra o câncer. Ele foi diagnosticado com um tumor no início do ano. Desde então, ele só aparece em fotos de encontros com personalidades dentro do palácio e de forma restrita.