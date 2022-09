Rei Charles III e os irmãos acompanham procissão com o caixão da Rainha Elizabeth II

Rei Charles III presta sua homenagem para a mãe, a Rainha Elizabeth II, em procissão durante a jornada de despedidas em Edimburgo

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 12h01

Nesta segunda-feira, 12, o Rei Charles III marcou presença no cortejo do caixão de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, nas ruas de Edimburgo, na Escócia. Ele e os irmãos – a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward – acompanharam o cortejo fúnebre que marcou o momento em que levou o corpo da rainha do Palácio de Holyroodhouse até a Catedral de St. Giles.

Para a ocasião, o Rei, o príncipe Edward e a princesa Anne apareceram com seus uniformes militares para prestarem respeito pelo momento de luto. Porém, o príncipe Andrew estava com roupas sociais por ter perdido os seus títulos reais desde que se envolveu em um escândalo. Eles vão acompanhar um serviço de oração e homenagem para a rainha.

A população da cidade acompanhou o cortejo em silêncio e poderá se despedir da rainha durante o período em que o caixão vai ficar na catedral.

Vale lembrar que o caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II chegou em Edimburgo no último domingo, 11, após uma viagem de 6 horas do Castelo de Balmoral até o local. A Rainha faleceu na quinta-feira, 8, no Castelo, que era o seu favorito.

O funeral está marcado para o dia 19 de setembro em Londres, na Inglaterra.

Rainha Elizabeth II deixou carta para ser aberta em 2085

A Rainha Elizabeth II faleceu na semana passada e um detalhe curioso de sua vida viralizou na internet. Segundo a imprensa britânica, a monarca deixou uma carta escrita na Austrália e que só pode ser aberta em 2085.

Os jornais locais informaram que a carta misteriosa foi escrita foi uma viagem da rainha para Sydney, na Austrália, em 1986. A carta foi endereçada ao prefeito da cidade e ao povo. Porém, o conteúdo não foi revelado e ela só pode ser aberta em 2085