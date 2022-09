Rainha Elizabeth II deixou carta que só pode ser aberta em 2085

Carta misteriosa da Rainha Elizabeth II deixa o povo curioso sobre o que ela escreveu

A Rainha Elizabeth II faleceu na semana passada e um detalhe curioso de sua vida viralizou na internet. Segundo a imprensa britânica, a monarca deixou uma carta escrita na Austrália e que só pode ser aberta em 2085.

Os jornais locais informaram que a carta misteriosa foi escrita foi uma viagem da rainha para Sydney, na Austrália, em 1986. A carta foi endereçada ao prefeito da cidade e ao povo. Porém, o conteúdo não foi revelado e ela só pode ser aberta em 2085.

A rainha deixou um recado junto com a carta, que diz: “Saudações. Em um dia adequado para ser escolhido por vocês no ano de 2085 d.C., por favor, abra este envelope e transmita aos cidadãos de Sydney minha mensagem para eles”. A carta está guardada no Queen Victoria Building, na Austrália.

Neste sábado, o Príncipe William se pronunciou pela primeira vez sobre a morte da avó. Por meio de um comunicado, ele se declarou para lamentar sobre a partida da Rainha Elizabeth II e se declarou apoio para o pai, Rei Charles III.

"Na quinta-feira, o mundo perdeu uma líder extraordinária, cujo compromisso com o país, os Reinos e a Commonwealth era absoluto. Muito será dito nos próximos dias sobre o significado de seu reinado histórico. Eu, no entanto, perdi uma avó. E embora eu vá lamentar sua perda, também me sinto incrivelmente grato", disse ele em um trecho da declaração.

