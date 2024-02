Rei Charles III é fotografado pela primeira vez após revelar que está com câncer

Rei Charles III é visto pela primeira vez após iniciar o tratamento contra o câncer ao ser flagrado saindo uma propriedade da realeza

O Rei Charles III foi fotografado pela primeira vez após o anúncio de que está com câncer. Na tarde desta terça-feira, 6, ele foi fotografado pelos paparazzi enquanto estava em um carro ao lado de sua esposa, a rainha Camilla.

Os dois estavam saindo da Clarence House, em Londres, na Inglaterra, que é onde estão hospedados enquanto o rei passa por tratamento oncológico. O destino deles não foi revelado pela imprensa internacional.

O rei iniciou uma batalha contra o câncer há poucos dias. Ele foi diagnosticado com um tumor enquanto foi internado em janeiro para fazer uma cirurgia da próstata. Porém, o Palácio de Buckingham não revelou onde é o tumor do rei, apenas informou que não tem relação com a próstata.

O monarca está recebendo o apoio de sua família e de chefes de estado ao redor do mundo desde que anunciou o seu quadro de saúde.

Rei Charles III é fotografado pela primeira vez após revelar o câncer - Foto: Getty Images

Príncipe Harry viajou às pressas para encontrar o pai

O príncipe Harry já está em Londres, na Inglaterra, para acompanhar seu pai, o Rei Charles III, no início do tratamento contra o câncer. O monarca foi diagnosticado com um tumor durante a internação no final de janeiro, mas o tipo do câncer não foi revelado publicamente. Ele já iniciou o tratamento e recebeu o apoio de sua família.

De acordo com o site TMZ, Harry viajou em um jato participar dos Estados Unidos até o aeroporto de Heathrow, em Londres. Ele chegou em solo britânico às 12h20, horário local, e foi para a Clarence House, onde ficará hospedado.

O que surpreendeu a imprensa internacional com a rapidez com que Harry viajou para encontrar o pai. Isso porque o anúncio do tumor do rei foi anunciado na segunda-feira, 5, por meio de um comunicado oficial. Sabe-se que o rei informou seus filhos e a família de forma particular antes do anúncio oficial. Mesmo assim, o TMZ levantou o questionamento sobre o motivo da viagem às pressas de Harry, o que poderia indicar uma suposta gravidade na saúde do pai dele. Porém, nada foi confirmado pela realeza.

Vale lembrar que Harry vive nos Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle, e os dois filhos, Archie e Lilibet, há alguns anos. Ele teve desavenças com o pai, o irmão e outros membros da família real, o que o afastou de suas funções como membro da realeza.