Rei Charles III assume função que era do seu pai

O rei Charles III assumiu a função de “The Ranger of Great Windsor Park”

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 15h08

O Rei Charles III assumiu a função de seu pai e agora leva o título de "The Ranger of Windsor Great Park" em seu aniversário de 74 anos hoje!

Seu pai, príncipe Philip, assumiu o cargo em 1952, quando sua esposa assumiu o cargo de rainha. O monarca mais velho da história do Reino Unido assumiu o trono em setembro, após a morte de sua mãe, Elizabeth II.

Nesta última segunda-feira, 14, o Palácio Buckingham anunciou oficialmente o novo cargo de Charles como Ranger, cuja função é supervisionar a proteção e manutenção do Great Park em Windsor, no condado inglês de Berkshire.

Seu pai tinha um papel ativo no cargo e ajudou a reintroduzir uma espécie de veado-vermelho no parque, em 1979. Paul Sedwick, o diretor da "The Crown Estate", falou um pouco sobre Charles no novo papel: "Estamos honrados de ter vossa majestade como 'The Ranger of Windsor Great Park', seguindo esta longa tradição dos soberanos e dos membros da família real no papel", contou. E ainda completou: "Windsor foi uma herança maravilhosa, com muitos habitats naturais preciosos. A paixão e comprometimento com a natureza do mundo de Vossa Majestade será inestimável, buscamos nos tornar um centro de excelência para as melhores práticas ambientais, preservando e aprimorando o Great Park para as próximas gerações que virão."

Rei Charles comemora 74 anos nesta segunda-feira

O monarca completou 74 anos nesta segunda-feira, 14 de novembro, e passou seu primeiro aniversário como rei, em particular, sem nenhum compromisso público planejado.

Segundo o Palácio de Buckingham, “as celebrações oficiais para marcar o aniversário dos Soberanos costumam ser realizadas em um dia diferente do aniversário real, principalmente quando o aniversário real não foi no verão. O rei Eduardo VII, por exemplo, nasceu em 9 de novembro, mas seu aniversário oficial foi marcado ao longo de seu reinado em maio ou junho, quando havia maior probabilidade de bom tempo para o Desfile de Aniversário, também conhecido como Trooping of the Colour”.