Rei Charles III e Camilla são vistos juntos pela primeira vez desde lançamento do livro de Príncipe Harry

Rei Charles III e a rainha consorte Camilla estão juntos há anos e foram um dos principais assuntos tratados em Spare, o novo livro do príncipe Harry

Rei Charles III (74) e Camilla (75) foram vistos nesta segunda-feira, 16, pela primeira vez desde o lançamento de Spare, no dia 10, livro de memórias do filho mais novo do rei, príncipe Harry (38).

O casal foi visto saindo da igreja de Cratie Kirk, na Escócia. Charles estava dirigindo uma Audi enquanto Camilla o acompanhava. Em seu livro, o príncipe Harry revelou que ele e seu irmão mais velho, príncipe William (41) pediram ao pai para que não se casasse com Camilla, com quem o Charles mantinha uma relação vai e vem desde a década de 70. O romance dos dois chegou até a acontecer enquanto ambos estavam casados, Charles com Diana (1961-1997), a mãe dos dois príncipes, e Camilla casada com Andrew Parker Bowles (83).

No livro, o Duque de Sussex disse que conhecer Camilla, a quem ele descreveu como a “outra mulher”, foi como "tomar uma injeção" e que no dia eles provavelmente conversaram sobre sua paixão mútua por cavalos. “Eu me lembro de pensar, logo antes da hora do chá, se ela seria malvada comigo. Se ela ia ser como todas aquelas madrastas malvadas das histórias de contos de fadas. Mas ela não foi. Assim como Willy, eu me senti grato por isso” escreveu o príncipe em Spare.

Apesar de querer seu pai feliz, os irmãos imploraram para que ele não se casasse novamente: “Você não precisa se casar novamente, nós imploramos. Isso iria estimular a imprensa. Isso faria com que o país inteiro, o mundo inteiro, falasse sobre a mamãe, comparece a mamãe com Camilla. E ninguém queria isso, muito menos Camilla.” entretanto, Charles e Camilla se casaram em 2005.

Em seu livro, Harry também acusou Camilla de vazar conversas privadas e informações para a mídia em troca de melhorarem sua reputação. Em entrevista para o programa 60 Minutes com Anderson Cooper, Harry disse que essas conexões com a imprensa tornaram Camilla perigosa.