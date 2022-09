Rainha Elizabeth II e príncipe Philip: sete décadas de um casamento exemplar

O casamento da Rainha Elizabeth II com o príncipe Philip foi o mais duradouro da coroa britânica e chegou ao fim em 2021

CARAS Especiais Publicado em 08/09/2022, às 17h14

Em 20 de novembro de 1947, boa parte dos olhares do mundo se voltou para as notícias vindas da Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. Naquele dia, a então princesa Elizabeth, herdeira do trono britânico, casou-se com o tenente da Marinha Real Philip Mountbatten. Ela usou vestido de seda de mangas compridas com aplicações de cristais e pérolas. Na cabeça, coroa e véu. Para se unir à futura rainha, Philip renunciou à sua cidadania grega e se naturalizou britânico, abandonou a Igreja Ortodoxa grega e virou anglicano, e ainda abriu mão dos títulos que possuía no berço da civilização ocidental para

ganhar os do Reino Unido, acabando por se tornar conhecido como o marido da rainha em 6 de fevereiro de 1952, quando Elizabeth II assumiu o trono deixado por seu pai, o rei George VI (1895–1952). Por conta do matrimônio, ela concedeu a Philip títulos como Sua Alteza Real, príncipe e duque de Edimburgo.

Philip e Elizabeth II eram primos de terceiro grau e se conheceram ainda jovens: na época, ela tinha 13 anos e ele, 18. O primeiro encontro aconteceu em visita oficial que o pai de Elizabeth fez à escola de Dartmouth. Elizabeth o acompanhou, ao lado de sua mãe e sua irmã, Margaret (1930–2002). Ao passarem pelo Britannia Royal Naval College, Philip — que na época era cadete — ficou responsável por entreter as duas princesas. Logo depois, eles começaram a trocar cartas e se apaixonaram. Os monarcas foram casados por 73 anos e, juntos, formaram uma sólida família. Com a morte de Philip, o casamento mais duradouro de toda a família real britânica chegou ao fim em 2021. Na Inglaterra, bandeiras a meio mastro simbolizaram o vazio deixado por seu lugar. Elizabeth II perdeu, assim, a sua metade. Ao lado da rainha, o príncipe Philip aproximou a monarquia dos súditos e cumpriu com diligência o seu papel ao longo de mais de sete décadas.