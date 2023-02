Rainha Consorte Camilla Parker promete para menina que entregará bilhete para Princesa Charlotte

A Rainha Consorte Camilla Parker se encontrou com menina que queria convidar a Princesa Charlotte para brincar

Nesta última quinta-feira, 9, a Rainha Consorte Camilla Parker (75) foi surpreendida com um pedido inusitado durante uma visita real.

A esposa do Rei Charles III (73) realizou uma visita real em uma caridade que apoia vítimas de violência doméstica em Londres. A visita de Camilla celebrou o 19º aniversário da organização.

De acordo com o jornal britânico The Independent, uma menina chamada Charlotte-Rose pediu para que tivesse um encontro com a Princesa Charlotte (7) para brincar com ela.

A menina era filha de um funcionário da caridade e entregou o bilhete com o convite para a Rainha Consorte.

De acordo com o tabloide britânico “Hello!”, lia-se no bilhete: “Princesa Charlotte, meu nome é Charlotte-Rose e tenho oito anos”. A nota ainda continha onde a menina estudava, onde ela e a família moravam, o que ela gostava de brincar. “Aqui está meu número de telefone, espero que você aceite, com amor Charlie-Rose”, finalizava.

Quem revelou o que foi dito por Camilla Parker foi a própria Charlotte-Rose: “Ela disse que daria meu bilhete para a Charlotte, espero que ela aceite, você nunca sabe... Acho que irei à casa dela”.

O pai da menina ainda adicionou: “Camilla disse a ela que gostou do seu vestido e que iria passar o bilhete para ela [Princesa Charlotte]”.

