Quem é Rose Hanbury? A suposta amante do príncipe William

Apontada como amante de William, Rose é ex-modelo e casada com David Rocksavage, diretor de cinema e 7º Marquês de Cholmondeley

Enquanto Kate Middleton ainda não aparece, as teorias da conspiração e rumores em torno da princesa de Gales só aumentam. Um desses boatos que têm ganhado força é de que o príncipe William teria uma amante e ela seria Rose Hanbury.

O rumor, no entanto, não é uma novidade, mas voltou a tomar atenção da mídia depois que Stephen Colbert surpreendeu ao comentar sobre os rumores envolvendo a vida pessoal do príncipe William no seu programa, The Late Show. Rose Hanbury é uma aristocrata britânica conhecida por seu título formal, a Marquesa de Cholmondeley.

Agora a moça está novamente em foco, já que alguns internautas teorizam que o motivo do sumiço de Kate Middleton é devido que a duquesa descobriu a traição de William. Alguns, inclusive, dizem que Rose estaria grávida do Príncipe.

Rose é casada com David Rocksavage, diretor de cinema e 7º Marquês de Cholmondeley, que é proprietário da propriedade Houghton Hall em Norfolk, Inglaterra, e tem 62 anos. Eles se conheceram em 2003, durante férias na Itália, e possuem três filhos. Rose e David moram em Norfolk, onde Príncipe William e Kate Middleton possuem uma casa de férias.

A mídia começou a falar sobre Rose em 2019, quando fontes anônimas disseram aos tabloides britânicos que ela e William teriam um caso. Inclusive, ela e Kate eram amigas pessoais, mas a amizade esfriou após os rumores do affair.

O primeiro boato da suposta traição de William surgiu em 2019, em fevereiro de 2023 eles voltaram à tona, já que revista portuguesa Flash! publicou que o futuro herdeiro do trono teria passado o Valentine's Day ao lado da amante.

A relação na realeza britânica teria ficado ainda mais estremecida para Kate depois que o sogro, o rei Charles III, teria permitido inserir novamente Rose no convívio da família real britânica novamente. Segundo o site Daily Mail, Charles III decidiu até escalar para o cargo de Lord-in-waiting ninguém menos que David, o marido de Rose. "Eles estão voltando ao coração da corte real", disse o tabloide na época.

Apresentador resgata rumores de infidelidade do príncipe William

Stephen Colbert relembrou os boatos de que o herdeiro do trono britânico teria sido infiel em seu casamento com Kate Middleton e vivido um affair com outra mulher.

Os rumores foram visito por ele na edição de terça-feira, 12, informou o site US Weekly. “Receio ter recebido algumas notícias preocupantes sobre a família real da Inglaterra. Os detetives da internet estão cogitando que a ausência de Kate pode estar relacionada ao fato de seu marido ter um caso”, disse ele. Então, o comunicador ainda brincou ao dizer que seu seu coração está com Kate.