Apresentador resgata rumores de infidelidade do príncipe William

Em programa de TV, o apresentador Stephen Colbert falou sobre os rumores de relacionamento extraconjugal do príncipe William

O apresentador Stephen Colbert surpreendeu ao comentar sobre os rumores envolvendo a vida pessoal do príncipe William no seu programa, The Late Show, na TV norte-americana. Ele relembrou os boatos de que o herdeiro do trono britânico teria sido infiel em seu casamento com Kate Middleton e vivido um affair com outra mulher.

Os rumores foram visito por ele na edição de terça-feira, 12, informou o site US Weekly. “Receio ter recebido algumas notícias preocupantes sobre a família real da Inglaterra. Os detetives da internet estão cogitando que a ausência de Kate pode estar relacionada ao fato de seu marido ter um caso”, disse ele. Então, o comunicador ainda brincou ao dizer que seu seu coração está com Kate.

“Acho que todos nós sabemos quem é a suposta outra mulher, digam comigo: ‘A marquesa de Cholmondeley’”, disse ele, referindo-se a Sarah Rose Hanbury. Ele ainda contou que os rumores do suposto affair começaram em 2019 e William teria negado tudo para a esposa. Sarah Rose é casada com um amigo de William e muito próxima da família real.

Vale lembrar que a família nunca se pronunciou sobre os boatos oficialmente.

Príncipe William ficou com ciúme do irmão

A relação do príncipe William com o irmão, príncipe Harry, está abalada há algum tempo e ele até desenvolveu uma crise de ciúme. De acordo com o jornalista Robert Jobson, da ABC News, o futuro rei não ficou nada feliz ao ver uma conquista do irmão e ficou enciumado.

Tudo começou quando os Jogos Invictus, que foi criado por Harry, teve sucesso na mídia e também entre os patrocinadores. “Ele tem tido muito sucesso desde o início. Não sai barato, custa muito dinheiro, e Harry conseguiu continuar a arrecadar esse dinheiro ao longo deste período, o que é impressionante”, disse ele, já que a fundação foi criada em 2014.

Então, ele citou o ciúme de William. “Acho que houve um certo ciúme sobre o quão bem tudo correu. Acho que William ficou surpresa com o quanto isso foi um sucesso, com quanto dinheiro estava sendo investido nisso e com quantos governos estavam envolvidos”, afirmou.