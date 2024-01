Quanto Kate Middleton gastou para renovar seu guarda-roupa em 2023?

Descubra quantos dólares foram gastos no guarda-roupa de Kate Middleton no ano passado; a duquesa é considerada um ícone de moda pelo mundo

Considerada referência de moda por seu estilo prático e elegante, Kate Middleton tem um papel significante na criação de tendências no Reino Unido. Assim como a Princesa Diana estrelou o posto de ícone fashion, na década de 80 e início de 90, a esposa de William agora detém o poder de dizer o que é ou não moda sem nem mesmo abrir a boca, apenas ser fotografada com uma peça e pronto, virou sensação.

Mesmo sendo conhecida por utilizar suas peças de roupas em diferentes ocasiões, Kate sempre aparece inovando em algum acessório ou em novas peças de roupas e os tabloides não deixam passar em branco. Todo final de ano uma equação é feita pelos especialistas para calcular quanto, no total, a Princesa gastou em seu guarda-roupa no ano.

Isso porque a família real movimenta a economia da moda no Reino Unido anualmente, se tornando importantes parâmetros para essa área; então, é de se esperar que os “economistas da moda” façam essa conta nos finais de ano.

Em 2023, a Princesa de Gales gastou impressionantes 72,4 mil dólares em novas peças de roupas e acessórios - sem contar com peças feitas sob medida para ela. O valor pode até parecer alto mas tem uma diferença gritante entre os últimos anos: cerca de 40 mil a menos do que em 2022, quando a mãe do trio, George, Charlotte e Louis, alcançou impressionantes 120 mil dólares em gastos com a moda.

O Page Six, site que fez os cálculos dos gastos da duquesa em 2023, afirma que a razão para a baixa entre os valores de 2022 e 2023 foi a clara coragem de Middleton de repetir looks em eventos públicos e usar menos acessórios caríssimos em seus 'superlooks' de gala, em festividades mais finas. Além de que, segundo os especialistas, houve uma diminuição de 37 novos itens no guarda-roupas da monarca em 2023.

Kate também é conhecida por conseguir passar entre o 'caro e luxuoso' para o 'simples e modesto' quando se trata das peças escolhidas. Ao mesmo tempo que ela usa um vestido de gala de 3,8 mil da grife Jenny Packham, em um dia ela pode aparecer com um blazer de menos de 100 dólares da Zara.