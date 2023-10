O segredo fashion de Kate Middleton! Princesa usa truque em sua roupa

A blusa considerada a queridinha de Kate Middleton não é bem o que parece; descubra

Kate Middleton sempre chamou muita atenção pelos seus looks impecáveis dos pés à cabeça e nesta terça-feira, 3, não foi diferente. Ao sair de um evento ao lado do marido, príncipe William, a duquesa apareceu vestindo um terninho complementando o look com uma camisa branca por baixo... e aí que está o segredo da duquesa!

Embora ela parecesse estar vestindo uma camisa branca clássica por baixo do terninho listrado, na verdade a peça é um body. O truque de estilo tem sido usado por Kate há vários anos e existe uma razão simples para isso:

Embora a metade superior da roupa pareça ser uma blusa macia com decote em V, ela é presa igual a um collant - criando um efeito que minimiza o volume que muitas vezes se acumula ao redor da cintura com uma blusa padrão. Em vez disso, ele cria uma silhueta simplificada e suave, sem necessidade de ajustes.

A peça tem sido a queridinha de Kate desde 2021, quando ela o usou em uma ligação do Zoom para conversar com enfermeiras do NHS durante a pandemia, é da marca britânica Holland Cooper. O body esgotou rapidamente e tem sido um best-seller da marca desde então.

A peça faz parte de uma repaginada no visual que a princesa de Gales tem adotado recentemente. Kate abandonou seus vestidos justos e largos e se separou para um look com uma pegada mais empresarial e personalizada. Em apenas um mês, a futura rainha foi vista com sete terninhos e dois blazers, combinações de calças diferentes.

Uma fonte contou à revista PEOPLE, que acredita que a mudança não passa de uma estratégia de Kate sobre sua imagem e é bem comum entre os membros da realeza: “Diana teve seu próprio momento de terninho no final dos anos 1980, em um momento em que queria ser levada mais a sério”, disse Bethan Holt, diretora de moda do Daily Telegraph, acrescentando: “Ela disse aos designers: 'Estou farta de esses vestidos de baile espumosos - eu quero usar roupas masculinas 'e ela teve esses momentos fabulosos de terno poderoso”.

Kate Middleton surge com um novo visual para um de seus passeios reais

Recentemente Kate Middleton surpreendeu seus seguidores ao surgir com um novo visual. No perfil de Instagram oficial do príncipe e da princesa de Gales, ao mostrar um passeio real especial, a Princesa mostrou uma mudança que fez em seus cabelos.

Kate apareceu com franjas em fotos feitas da visita real. Em vez das mechas partidas na lateral, como seu cabelo fica de costumes, a princesa de Gales apostou em uma franja em sua testa.