Príncipe William volta ao trabalho quase um mês após Kate revelar o câncer

Príncipe William participa de compromisso oficial da realeza cerca de um mês após a esposa, Kate Middleton, anunciar que está com câncer

O príncipe William passou as últimas semanas ao lado de sua esposa, Kate Middleton, e dos três filhos após a amada anunciar publicamente que está com câncer. O anúncio foi feito no dia 22 de março por meio de um vídeo nas redes sociais. Agora, nesta quinta-feira, 18, ele voltou ao trabalho como membro ativo da realeza britânica.

O primeiro compromisso oficial dele aconteceu no Oeste de Londres, Inglaterra, quando ele visitou uma organização que combate o desperdício de alimentos. Ele visitou um centro de distribuição de alimentos para a comunidade e também um centro juvenil que faz entregas frequentes de alimentos. Inclusive, ele colocou um avental e ajudou a preparar as refeições e recebeu o carinho das pessoas para a sua família.

Em um momento, uma das voluntárias da organização entregou um cartão para William levar para Kate. “Você é muito gentil, muito obrigado”, disse ele em resposta ao gesto dela.

Além disso, a gentileza do príncipe William foi destacada por quem cruzou o caminho dele neste dia. Uma das pessoas que estavam no local contou que ele quis ajudar os voluntários e atendeu a todos que pediram uma foto. “Ele é uma pessoa normal e muito realista. Tanto que, quando a equipe e alguns outros pediram selfies depois que a mídia foi embora, ele disse: ‘Claro’. Ele estava realmente pronto para tirar fotos de um jeito que ninguém esperava, ficamos muito felizes por isso acontecer”, declarou a fonte ao site da revista People.

Príncipe William - Foto: Getty Images

Príncipe William - Foto: Getty Images

William e Kate intensificam a preparação de George

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton estão preocupados com o futuro do filho mais velho, o príncipe George. Tanto que eles intensificaram a preparação para que o herdeiro esteja pronto para assumir o trono britânico no futuro. Ele é o segundo nome na linha de sucessão, atrás apenas do seu pai.

Por muito tempo, George cresceu sem saber que iria se tornar rei um dia. Porém, isso já mudou. Os pais quiseram que ele crescesse como uma criança normal e dentro de um ambiente seguro e familiar. Agora, eles iniciaram a introduzir nos conhecimentos dele sobre a sua importância para o Reino Unido. Mesmo assim, eles ainda querem que ele cresça do jeito mais comum possível, já que ainda não é necessário que ele tenha preocupações.

Esta mudança aconteceu após a morte da rainha Elizabeth II em 2022 e também os diagnósticos de câncer do Rei Charles III e de Kate Middleton no início de 2024. “Eles estão ajudando-o a compreender melhor a situação”, disse uma fonte do site Life & Style, destacando que William e Kate tiveram uma conversa com o filho sobre o que será esperado dele no futuro. “Ele é um garoto inteligente e entender que um dia será rei”, confirmou a fonte.

George é um menino de 10 anos que adora esportes e música e é tratado do mesmo jeito que os seus irmãos, Charlotte e Louis, dentro de casa. Mesmo assim, ele já aprendeu sobre bons modos e conhece o protocolo da realeza. Uma fonte ainda disse que ele não gosta das formalidades, como as reverências.

++ Altura do príncipe William pode fazer ele entrar para a história da realeza