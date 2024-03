Príncipe William tem 'ritual de barreira' em meio a polêmicas com Kate Middleton

Após aparição de William em evento nesta segunda-feira, 11, especialista em linguagem corporal analisou o comportamento do monarca

A semana nem começou, mas o príncipe William já teve uma semana bem agitada e ao marcar presença em um evento nesta segunda-feira, 11, fez um 'ritual de barreira emocional' ao chegar ao evento do Dia da Commonwealth sem sua esposa, Kate Middleton. Uma especialista em linguagem corporal, Judi James, sugeriu que ele sente pressão sem a Princesa de Gales, que vem enfrentando polêmicas.

A duquesa foi vista com o marido no banco de trás de um carro oficial momentos antes da chegada do marido, mas teria participado de uma “consulta privada” em vez de participar do evento público por conta de sua cirurgia. Em declarações ao site Fabulous, Judi afirma que o sorriso no rosto de William não parecia “autêntico” quando ele chegou ao evento.

“William chegou parecendo tão solitário e mais magro, com o sorriso firmemente fixo no lugar, embora estivesse ajeitando a gravata com uma das mãos, o que formava um 'ritual de barreira', significando o leve sentimento de autoproteção que vem de levantando o braço na frente do corpo durante momentos de pressão", explicou ela, acrescentando que este "ritual" pode fazer as pessoas se sentirem mais seguras. “Isso cria uma espécie de barreira em relação ao mundo”, disse.

A especialista continuou: "O sorriso de William não parece congruente ou autêntico, com uma elevação excessiva do lábio superior sugerindo esforço em vez de espontaneidade". Na chegada à Abadia de Westminster, quem teria acolhido William, segundo a especialista, foi Camilla, já que o duque "mostrou vários sinais de nervosismo em sua chegada bastante solitária, desde seu sorriso ansioso até seus ombros rígidos e levantados que sinalizavam tensão muscular".

“Foi William quem rapidamente se separou do grupo para receber Camilla com uma enfática demonstração de carinho e apoio. Ele começou com uma sobrancelha levantada em saudação e um 'olá', em seguida, estendeu o braço para agarrar o ombro dela antes de se curvar para beijá-la em cada bochecha. Ela segurou o braço dele em um gesto recíproco e ambos mantiveram com as mãos dadas por um segundo a mais que o normal".

Saiba quais foram os erros na foto de Kate Middleton que levantaram suspeitas

A princesa Kate Middleton deu o que falar na internet no início desta semana ao admitir que manipulou uma foto ao lado dos filhos. A imagem foi compartilhada no Dia das Mães do Reino Unido para marcar a data especial, mas as agências de fotografia internacionais perceberam alguns erros e distorções na imagem. Com isso, eles acusaram a princesa de manipular a foto.