Príncipe William participa de cerimônia durante a madrugada em Londres

O Príncipe de Gales William compareceu a uma cerimônia em homenagem ao exército da Austrália e Nova Zelândia durante a madrugada em Londres

Nesta terça-feira, 25, Príncipe William (40) compareceu a uma cerimônia real durante a madrugada em Londres.

O Príncipe de Gales estava presente no Parque Hyde ao nascer do sol para o Dia de ANZAC, sigla para o Exército da Austrália e Nova Zelândia. A data relembra a batalha de Galliapolli ocorrida neste dia em 1915, onde diversos militares do Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia perderam a vida.

William usava sobretudo e calça pretos, e ainda usava em seu peito sua medalha militar. Durante a cerimônia que durou cerca de uma hora, o Príncipe ficou ao lado de comissários da Austrália e Nova Zelândia.

“Lembrando os soldados australianos e neozelandeses que fizeram o maior sacrifício. Para não esquecermos”, lia-se a legenda das fotos compartilhadas no Instagram oficial do Príncipe e da Princesa de Gales.

