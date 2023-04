Príncipe William e Kate Middleton visitam cemitério em viagem ao País de Gales

O Príncipe e a Princesa de Gales surgiram em fotos comoventes durante visita a cemitério no País de Gales

Nesta sexta-feira, 28, Príncipe William (40) e Kate Middleton (41) protagonizaram cena comovente durante visita real. O Príncipe e a Princesa de Gales foram fotografados em um cemitério na aldeia de Aberfan, no País de Gales.

“Em Aberfan para prestar nossas condolências às 116 crianças e 28 adultos que perderam suas vidas em 21 de outubro de 1966”, lia-se na legenda da postagem no Instagram oficial do Príncipe e da Princesa.

No dia 21 de outubro de 1966, o vilarejo galês foi atingido por 150 mil toneladas de resíduos provenientes de aterros de minério de carvão.

Como mostrado na terceira temporada da série The Crown, a Rainha Elizabeth II (1926- 2022) chegou a visitar o local e se comoveu com a cena. Porém, a então monarca demorou oito dias até comparecer ao vilarejo, e de acordo com historiadores, este atraso foi um dos maiores arrependimentos da vida da Rainha.

Porém, além da tristeza de relembrar a tragédia ocorrida, o casal real recebeu o carinho da comunidade local e notaram a positividade dos habitantes. “57 anos após a tragédia que veio como um espinho para esta comunidade, a visita a Aberfan hoje foi emocionante. Mas foi muito bom ver o quão positiva a comunidade é – foi adorável conhecer todos vocês”.

Aventureiros!

Ainda no País de Gales, o Príncipe e a Princesa surpreenderam ao surgirem escalando uma montanha durante um passeio real.

A escalada fez parte de uma ação com um grupo de socorristas, e após a aventura, o casal foi visto comprando pizzas.