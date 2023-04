Príncipe William e Kate Middleton surpreendem ao escalarem montanha

O Príncipe e a Princesa de Gales causaram comoção ao surgirem escalando montanha em novo passeio real

Nesta quinta-feira, 27, Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (41) fizeram um passeio real um tanto quanto inusitado.

Em uma ação com socorristas em uma cidade no País de Gales, o Príncipe e a Princesa de Gales escalaram uma montanha e participaram de uma simulação de resgate.

O casal real estava uniformizado com um casaco vermelho do grupo de socorristas e ainda usavam calças próprias para escalada com cores neutras.

“Desejando um feliz aniversário dos 60 anos para a Equipe de Resgate, que mantém os visitantes e a comunidade local seguros a cada hora do dia, 365 dias por ano. Foi ótimo poder passar tempo aprendendo com estes grandes voluntários”, lia-se na legenda da postagem feita no Instagram oficial do Príncipe e da Princesa de Gales.

Após a aventura, os pais de George (9), Charlotte (7) e Louis (5) pegaram diversas pizzas em um comércio local e esbanjaram simpatia ao serem observados pelos habitantes da pequena cidade.

Acusação!

Recentemente, o Príncipe Harry (38) fez uma grave acusação contra seu irmão, Príncipe William. A denúncia veio a tona em uma batalha judicial de Harry e seu pai, Rei Charles III (74), contra um grupo de jornais britânico.

De acordo com Harry, William também havia feito reclamações contra essa organização de notícias britânica. Porém, após receber uma "grande quantia de dinheiro", ele teria ficado quieto sobre o assunto.