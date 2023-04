Príncipe Harry acusa o irmão Príncipe William de fazer acordo com a imprensa britânica

Em meio a batalha judicial, o Príncipe Harry acusou seu irmão William de ter feito um acordo com veículos de imprensa do Reino Unido

Nesta terça-feira, 25, um suposto acordo do Príncipe William com os veículos de imprensa veio à tona após uma acusação feita pelo Príncipe Harry.

De acordo com documentos judiciais divulgados na imprensa internacional, o Príncipe de Gales teria feito um acordo para encerrar um processo.

O processo em questão é o de Príncipe Harry e Rei Charles III contra o grupo Murdoch’s Grups Newspapers, responsável por jornais britânicos como o The Sun.

Em uma declaração no processo, Harry comentou que seu irmão William também fez reclamações sobre o grupo de notícias, mas, em 2020 tudo foi resolvido com uma “grande quantia de dinheiro”.

“A razão para isso foi evitar que um membro da família real fosse colocado no banco de testemunhas e contasse os detalhes das mensagens de voz privadas e altamente confidenciais que foram interceptadas”, acusou Harry.

Conversas!

De acordo com o próprio jornal “The Sun”, Príncipe Harry teria feito diversas ligações ao seu pai, Rei Charles III, para conversar sobre a coroação.

A cerimônia de coroação do atual monarca do Reino Unido acontece no próximo dia 6 e apenas Harry irá comparecer ao evento, sua esposa Meghan Markle ficará nos Estados Unidos.